La historia del artista que pasó de ser autodidacta a exponer en Italia

Morán Pop, ícono del arte guatemalteco, conocido por su estilo realista y por promover la cultura Pocomchí, ha logrado un amplio reconocimiento internacional, con obras expuestas desde colecciones privadas hasta museos como el Polmone Pulsante en Roma y el Vaticano.

Al ponerse en marcha la primera feria Libro al Viento de Cobán, celebrada del pasado 28 al 31 de agosto, se anunció que estaría dedicada al pintor Domingo Morán Pop.

Nacido el 2 de julio de 1954, en el hogar formado por Domingo Morán Poou y Albina Pop de Morán, manifestó su inclinación por el arte desde la infancia.

Dentro del municipio, la familia Morán es reconocida como promotora del arte en las ramas del diseño y del dibujo.

Domingo Morán Pop incursiona actualmente en el arte de la acuarela. (Foto: Redes sociales de Domingo Morán Pop)

"Somos diseñadores de güipiles, alfombras de Semana Santa, nacimientos en épocas navideñas y decoración de candelas", manifestó para el portal pintoressancristobal.es.tl.

Criado en el ambiente multicultural de las Verapaces, Morán Pop se expresa con fluidez en pocomchí, quekchí y español.

"El arte es lo principal. Es el lenguaje de la humanidad para dar a conocer las cosas que pasan en cada cultura, en cada nación y en cada comunidad", manifestó.

"Hacia el mercado" es una de las obras del pintor altaverapacense. (Foto: Archivo)

Autodidacta durante la primera etapa de su carrera, en 1991 completó su formación en la Escuela Regional de Artes Plásticas "Alfredo Gálvez Suárez", de la cabecera departamental.

Méritos

Recibió su primer reconocimiento en 1985, al obtener el primer lugar en el certamen de pintura convocado por la Universidad Mariano Gálvez.

Con los años, su obra se abrió paso en el mercado y figura en colecciones privadas de Francia, Italia, Dinamarca, Rusia, Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica y Argentina.

Comparte detalles de su obra a través de redes sociales. (Foto: Redes sociales Domingo Morán Pop)

También se encuentran obras suyas en la galería La Pigna (Vaticano), el museo Polmone Pulsante (Roma) y el museo Leonardo da Vinci (Florencia).

En 2012 creó el Festival de Pintura al Aire Libre, llevado a cabo en su municipio natal, donde promueve el cuidado del medio ambiente a través del arte.

Opiniones

A criterio de especialistas, Domingo Morán Pop trata la figura humana con vigor y decisión; sus cuadros recogen escenas populares captadas con realismo.

Le fue dedicada la primera edición de la feria Libro al Viento a Domingo Morán Pop (al centro). (Foto: Redes sociales Libro al Viento GT)

También lo consideran casi expresionista, pues sus paisajes se llenan con la atmósfera cotidiana; a través de sus pinceladas, los elementos parecen unificarse de forma armónica, como si fuera una fotografía, pero filtrada por los ojos y alma del autor.

Lo sabías