La historia del artista que pasó de ser autodidacta a exponer en Italia

Morán Pop, ícono del arte guatemalteco, conocido por su estilo realista y por promover la cultura Pocomchí, ha logrado un amplio reconocimiento internacional, con obras expuestas desde colecciones privadas hasta museos como el Polmone Pulsante en Roma y el Vaticano.
Al ponerse en marcha la primera feria Libro al Viento de Cobán, celebrada del pasado 28 al 31 de agosto, se anunció que estaría dedicada al pintor Domingo Morán Pop.
Nacido el 2 de julio de 1954, en el hogar formado por Domingo Morán Poou y Albina Pop de Morán, manifestó su inclinación por el arte desde la infancia.
Dentro del municipio, la familia Morán es reconocida como promotora del arte en las ramas del diseño y del dibujo.
"Somos diseñadores de güipiles, alfombras de Semana Santa, nacimientos en épocas navideñas y decoración de candelas", manifestó para el portal pintoressancristobal.es.tl.
Criado en el ambiente multicultural de las Verapaces, Morán Pop se expresa con fluidez en pocomchí, quekchí y español.
"El arte es lo principal. Es el lenguaje de la humanidad para dar a conocer las cosas que pasan en cada cultura, en cada nación y en cada comunidad", manifestó.
Autodidacta durante la primera etapa de su carrera, en 1991 completó su formación en la Escuela Regional de Artes Plásticas "Alfredo Gálvez Suárez", de la cabecera departamental.
Méritos
Recibió su primer reconocimiento en 1985, al obtener el primer lugar en el certamen de pintura convocado por la Universidad Mariano Gálvez.
Con los años, su obra se abrió paso en el mercado y figura en colecciones privadas de Francia, Italia, Dinamarca, Rusia, Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica y Argentina.
También se encuentran obras suyas en la galería La Pigna (Vaticano), el museo Polmone Pulsante (Roma) y el museo Leonardo da Vinci (Florencia).
En 2012 creó el Festival de Pintura al Aire Libre, llevado a cabo en su municipio natal, donde promueve el cuidado del medio ambiente a través del arte.
Opiniones
A criterio de especialistas, Domingo Morán Pop trata la figura humana con vigor y decisión; sus cuadros recogen escenas populares captadas con realismo.
También lo consideran casi expresionista, pues sus paisajes se llenan con la atmósfera cotidiana; a través de sus pinceladas, los elementos parecen unificarse de forma armónica, como si fuera una fotografía, pero filtrada por los ojos y alma del autor.
Lo sabías
- La feria "Libro al Viento" es un evento cultural relevante en Cobán, Alta Verapaz, una región guatemalteca rica en cultura que el artista Domingo Morán Pop ha proyectado a través de su obra.
- Morán Pop es reconocido como Maestro de Artes Plásticas, diseñador y Promotor de Arte en Guatemala. Su labor va más allá del lienzo, buscando vincular la creación con la conciencia social y ambiental.
- La Escuela Regional de Artes Plásticas "Alfredo Gálvez Suárez" en Cobán forma parte del sistema de educación cultural oficial de Guatemala. Es un centro clave para la formación artística en Alta Verapaz.