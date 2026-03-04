Estados Unidos: joven guatemalteco muere tras un accidente de tránsito

-

El joven guatemalteco era originario de Nebaj, Quiché, e iba acompañado de otras tres personas que resultaron heridas.

Un accidente de tránsito frontal ocurrido en la US Route 250, en Sugarcreek Township, Ohio, dejó como saldo un guatemalteco fallecido y cuatro personas heridas, tres de ellas de gravedad.

Según la Patrulla de Carreteras del Estado (OSHP), el accidente se registró el pasado jueves, aproximadamente a las 3:43 p.m. (hora local), cuando un Toyota RAV4 modelo 2002 que circulaba hacia el noroeste se desvió hacia la izquierda del centro de la vía e impactó de frente contra una GMC Sierra 2024 que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, tres de los cuatro ocupantes del Toyota salieron expulsados del vehículo, mientras que el copiloto quedó atrapado en el interior. Equipos de rescate tuvieron que extraer a este último para poder trasladarlo al hospital junto con las demás víctimas.

Por desgracia, el copiloto falleció al día siguiente debido a sus lesiones y lo identificaron como Gaspar Cedillo López, de 28 años, residente de New Philadelphia y originario de Nebaj, Quiché, En tanto, el conductor de la GMC fue trasladado al Hospital Mercy con heridas leves.

El joven guatemalteco Gaspar Cedillo López era originario de Nebaj, Quiché. (Foto: Toland-Herzig Funeral Homes)

No revelan identidad

Las autoridades indicaron que los ocupantes del Toyota no utilizaban cinturones de seguridad al momento del choque, pero no revelaron la identidad o nacionalidad de los demás lesionados.

La OSHP afirmó que mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

*Con información de Cleveland 19 News