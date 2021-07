Angelino, el hombre que se hizo viral en EE.UU. por limpiar el apartamento equivocado

Un hombre que buscaba ganarse un poco más de dinero se ofreció limpiar el apartamento de un amigo, pero tras varias horas de quehaceres se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado.

Louis Angelino III limpia las casas de sus amigos para ganar dinero extra después de su trabajo formal. Una vez que fue un niño desordenado, dijo que limpiar es como una terapia ahora.

“Es muy satisfactorio y realmente me ayuda con mi salud mental y todo lo demás, porque si estás en un ambiente limpio, tu mente está limpia”, dijo Angelino.

El joven, también conocido como "Stayscrewy" en TikTok, publica algunas de sus transformaciones y explica: "Pasamos de la fraternidad, al piso de soltero".

Apareció en la dirección de lo que pensó que era el apartamento de su amigo Mark en Cherry Hill, en el sur de Jersey. Le dijeron que la llave estaba debajo de la alfombra de bienvenida. Angelino dijo que puso música y se puso a trabajar durante dos horas y se enamoró de los dos gatos, Mary y Baby.

“Soy una persona de gatos. Me gusta acariciarlos, y recibo una llamada de Mark y me dice: 'Oye, ¿viniste hoy?' ”, Dijo Angelino. “'Estoy en tu sala de estar esperando que entres. Estoy jugando con tu gato'. Él dice: '¡Hombre, no tengo un gato!'".

Angelino tuvo que abandonar la casa de inmediato dejando la casa equivocada impecable.

La sorpresa del dueño

Tom ingresó a su casa totalmente limpia y llamó a su esposa, Beth Motzel. “Él dijo: 'No lo vas a creer. Alguien irrumpió en nuestra casa y limpió todo'”, dijo Beth.

“Ven a descubrir que limpié el apartamento equivocado, irrumpí y limpié el apartamento de alguien al azar", dijo Angelino.

@stayscrewy ##greenscreen ##greenscreenvideo PART 2 of cleaning the wrong apartment!! ##storytime ##gaysoftiktok ##foryoupage ##fypシ ##trending ##viral ##stayscrewy ♬ original sound - Louis Joseph

“Tom y yo nos reímos al respecto. Lo arregló todo. Quiero decir, detalles, limpió, jugó con los gatos, los alimentó y dejó todo impecablemente. Realmente es un hada de la limpieza ”, dijo Beth.

Angelino dijo que ha estado recibiendo solicitudes en TikTok para el hada de la limpieza, una obra de teatro sobre el hada de los dientes. Dijo que el incidente podría ser el punto de partida que necesita para hacer crecer su negocio de limpieza.

Un amigo creó GoFundMe para poner en marcha la marca de Angelino en busca de patentizar sus servicios y crear una línea de camisetas con su logotipo.

*Con información de CBSN