EE.UU. podría negar visas a extranjeros que tengan ciertas afecciones médicas

Una nueva directriz del Departamento de Estado de EE.UU. ha generado polémica al instruir a los funcionarios consulares a declarar 'no elegibles para visa' a extranjeros con ciertas enfermedades crónicas.

El cable, enviado por el Departamento de Estado a embajadas y consulados el 6 de noviembre, indica que estas personas podrían convertirse en una "carga pública" debido al posible costo futuro de su atención.

Aunque desde hace años los solicitantes deben someterse a exámenes médicos y demostrar vacunación y ausencia de enfermedades transmisibles, la nueva guía amplía la lista de condiciones a evaluar. Ahora incluye dolencias crónicas comunes en todo el mundo y permite negar visas por la probabilidad de que el solicitante necesite atención costosa a largo plazo.

La norma otorga mayor discrecionalidad a los oficiales, quienes pueden considerar si el solicitante tiene recursos para cubrir sus tratamientos "durante toda su vida" sin ayuda pública, algo que abogados de migración advierten que podría abrir la puerta a decisiones basadas en suposiciones personales.

De presentar ciertas enfermedades crónicas, las personas podrían ser "no elegibles" para obtener la visa americana. (Foto ilustrativa: Depositphotos)

Sin formación médica

Otra novedad es que los funcionarios también podrán evaluar la salud de familiares dependientes, como hijos o padres mayores, para determinar si podrían impedir que la persona mantenga empleo o requerir asistencia estatal.

Expertos señalan que este cambio contradice lineamientos previos del propio Departamento de Estado, que prohíben negar visas basándose en escenarios hipotéticos. Además, señalan que los oficiales no tienen formación médica para estimar costos o riesgos futuros.

A diferencia de la práctica actual, centrada en enfermedades contagiosas, el nuevo enfoque convierte las afecciones metabólicas, neurológicas, psiquiátricas y respiratorias en factores determinantes. Según abogados y organizaciones migratorias, esto podría aumentar significativamente el número de rechazos.

Los voceros del Departamento de Estado no se han pronunciado sobre esta nueva directriz.