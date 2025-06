EE..UU. revela y sanciona al principal sospechoso de asesinar a Valeria Márquez

-

El gobierno estadounidense señala y sanciona al principal sospechoso del asesinato de Valeria Márquez.

El miércoles 18 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cinco miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por terrorismo.

"Un cártel brutalmente violento, responsable de una parte significativa del fentanilo y otras drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos. Utiliza el asesinato como táctica para intimidar a sus rivales, incluyendo el envío de mensajes a otros cárteles mediante el asesinato selectivo de mujeres", se lee en un comunicado.

Entre los sancionados, se encuentra Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", quien es líder de la agrupación.

Today, @USTreasury's Office of Foreign Assets Control sanctioned five Mexico-based leaders of Cartel de Jalisco Nueva Generacion.



CJNG’s reign of terror across Mexico and its trafficking of fentanyl into the United States has destroyed countless innocent lives.



The U.S. remains… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 18, 2025

Además, en la lista se incluye a un comandante de CJNG, quien aseguran está "estrechamente vinculado a 'El Mencho'" y es señalado del asesinato de una creadora de contenido mexicana.

Principal sospechoso

"Ha sido identificado como el principal sospechoso del reciente asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez durante una transmisión en vivo en redes sociales", se lee en el comunicado.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, declara que el régimen de terror del CJNG en México y su tráfico de fentanilo a Estados han "destruido innumerables vidas inocentes".

Foto: archivo/Soy502

En ese sentido, reiteró que Estados Unidos mantiene un compromiso firme de usar todas las herramientas que sea posible para debilitar la capacidad del CJNG y otros cárteles de inundar las calles de dicho territorio con drogas peligrosas y perpetrar actos de violencia atroces contra su población.

El caso Valeria Márquez

El pasado martes 13 de mayo, el nombre de Valeria Márquez se volvió tendencia en redes sociales, tras anunciarse que la creadora de contenido fue asesinada en plena transmisión en vivo.

La joven se encontraba dentro de su salón de belleza haciendo un "en vivo" desde su cuenta de TikTok, cuando un sujeto ingresó al lugar y le disparó quitándole la vida de inmediato.

La mexicana de 23 años era reconocida en las redes sociales, y formó parte de diversos proyectos musicales y de publicidad colaborando con varias marcas. El momento en que fue abatida circuló en diversas plataformas, desatando indignación.