Ejecución presupuestaria de Comunicaciones no llega al 40%

-

Aunque tiene cerca de Q8 mil millones asignados para la construcción y mantenimiento de carreteras, el CIV ha usado menos de la mitad de ese dinero.

OTRAS NOTICIAS: Proponen ayuda económica para adultos mayores que no tienen trabajo

Cuando faltan menos de cuatro meses para que finalice el año, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reporta una ejecución del 39.28% de su presupuesto. Esto quiere decir que no ha usado ni la mitad de los fondos que tiene asignados para este año.

Josué Ricart, viceministro administrativo-financiero de esa cartera, acudió a una citación en el Congreso e informó que para finales de agosto se habían gastado poco más de Q3 mil millones (Q3,004.65 millones), de los casi Q8 mil millones (Q7,841.1 millones) que se tienen disponibles para este año.

La cifra engloba lo utilizado por todas las unidades ejecutoras que tienen a su cargo la atención de carreteras y puentes, construcción de edificios públicos y subsidios para vivienda, por mencionar algunos rubros.

39.28% es la ejecución que reporta el Ministerio de Comunicaciones hasta finales de agosto.

Avanzan lento

El CIV es de las entidades públicas que más críticas ha recibido este año por su "lento avance en la ejecución presupuestaria", y diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), inclusive, han presentado amparos para obligar a las autoridades a agilizar el uso de los recursos y la intervención de la red vial.

Orlando Blanco, de ese bloque, fue quien convocó a la junta para abordar el tema este martes 16 de septiembre y exigió explicaciones sobre cómo se está gastando el dinero y cuáles son las intervenciones que están en marcha.

Al respecto, Ricart reconoció que las unidades ejecutoras a las que se les asignan más recursos son las que menos han avanzado.

Según lo que informó, las principales dependencias a cargo de la infraestructura pública tienen un gasto de entre 18% y 32%, a excepción de la Dirección General de Caminos, que supera el 50%. Este es el detalle:

Fondo Social de Solidaridad (FSS) ha usado Q173.68 millones, que equivalen al 18.1% de su presupuesto.

ha usado Q173.68 millones, que equivalen al 18.1% de su presupuesto. Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) ha usado Q127.27 millones, que equivalen al 18.29% de su presupuesto.

ha usado Q127.27 millones, que equivalen al 18.29% de su presupuesto. Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) ha usado Q464.56 millones, que equivalen al 31.5% de su presupuesto.

ha usado Q464.56 millones, que equivalen al 31.5% de su presupuesto. Dirección General de Caminos ha usado Q1,714.19 millones, que equivalen al 57.2 % de su presupuesto.

El viceministro Josué Ricart detalló los montos desembolsados por las principales unidades a cargo de la infraestructura vial. (Foto: Bancada VOS)

Así van los trabajos

Pese a las cifras, Ricart indicó que se prevé cerrar este año con una ejecución del 90%. Para ello, se apuesta, principalmente, a la adjudicación de proyectos a cargo de Covial.

José Istupe, jefe de Covial, indicó que ya hay contratos firmados para los siguientes trabajos:

Mantenimiento de 14 puentes

Atención de 10 carreteras principales

68 eventos de limpieza

20 eventos de obra civil

El funcionario no detalló donde se ubican los tramos y puentes que se atenderán, pero aseguró que se hará una priorización de acuerdo con el nivel de necesidad en la infraestructura.

Problemas en Fopavi

Otras de las dependencias del Ministerio de Comunicaciones que lleva una ejecución baja es el Fondo para la Vivienda (Fopavi). El viceministro administrativo mencionó que "no se han programado tantos subsidios como se esperaba (en esa entidad), debido a que hay una revisión de expedientes", entre otros factores.

Hasta finales de agosto, esa dependencia llevaba una ejecución del 20.5% y había desembolsado Q143.59 millones. La situación le ha ganado severas críticas y denuncias a las autoridades, por presuntas anomalías en la gestión.

De hecho, el diputado Samuel Pérez, denunció en julio pasado la existencia de una supuesta red de corrupción que, según dijo, salpicaría al expresidente del Congreso Allan Rodríguez. Este último negó tales acusaciones y, hasta la fecha, no se conocen avances en las averiguaciones del caso.

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones reconocieron complicaciones en la ejecución de recursos para los subsidios de vivienda. (Foto: Fopavi)

Auditoría en marcha

A la citación del Congreso también acudió Carlos René Tejada, director de auditoría del sector Comunicaciones de la Contraloría General de Cuentas, e indicó que ya se inició la verificación de la ejecución del Presupuesto 2025, lo cual incluye las mencionadas unidades del CIV.

El representante del ente fiscalizador indicó que ya se identificaron los montos desembolsados hasta la fecha y se están haciendo los análisis respectivos. El diputado Blanco aprovechó para pedir auditorías especiales para algunos pagos realizados por Caminos y Covial, con el fin de determinar si ha habido irregularidades.