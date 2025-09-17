Proponen ayuda económica para adultos mayores que no tienen trabajo

-

Una nueva propuesta de ley en favor de las personas de la tercera edad se impulsa en el Congreso de la República.

Asegurar un ingreso mensual para los adultos mayores que no tienen un trabajo formal es el propósito de una iniciativa de ley que se presentó este martes 16 de septiembre en el Congreso.

La propuesta es otorgar la cuarta parte del salario mínimo vigente a todas las personas que tengan 65 años o más y no tengan una fuente económica suficiente para sostenerse y cubrir sus necesidades básicas.

El proyecto es impulsado por la diputada Sonia Gutiérrez y tiene como fin sustituir el actual Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor (PAM), que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

El PAM otorga Q500 mensuales a sus beneficiarios, pero, si este año se aprobara la ley en mención, el apoyo económico subiría a Q859, que es la cuarta parte del salario mínimo que rige en la mayor parte del país (Q3,436.86).

Q859 tendría que otorgar el Gobierno a los adultos mayores del país, si se aprobara la ley que propone la diputada Sonia Gutiérrez

Cobertura universal

La propuesta de Gutiérrez es que la ayuda llegue a todos los adultos mayores que estén sin trabajo, lo cual incluiría a quienes estén inscritos en algún programa que les conceda pensión, "siempre y cuando la totalidad de los ingresos de esta naturaleza no sobrepasen el salario mínimo vigente para cada año que corresponda".

Para cubrir ese aporte, la diputada sugiere una asignación anual de Q3 mil millones, que saldrían de la colocación de bonos del Tesoro, saldos de caja y donaciones que reciba el Ejecutivo.

De acuerdo con la ponente, la intención es mejorar la cobertura del programa que está vigente, mediante la creación de nuevos parámetros, ya que "actualmente este se ejecuta de manera clientelar".

La diputada Sonia Gutiérrez presentó una iniciativa de ley que plantea crear un nuevo programa en beneficio de los adultos mayores



Propuesta en análisis

En el Congreso ya hay otra propuesta que busca eliminar el PAM y sustituirlo por otro proyecto que beneficie a toda la población de 65 años en adelante, con un aporte mensual de Q500.

Diputados que promueven la creación del partido Raíces, encabezados por Samuel Pérez, son ponentes de esa iniciativa, la cual ya fue remitida a tres comisiones, para su análisis y posterior dictamen.