Gobierno trabajará en otra propuesta sobre precio de los combustibles

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Pese a que el conflicto en Irán inició hace un mes y a la incertidumbre existente, el Ejecutivo aún no plantea una propuesta para la problemática del precio de los combustib les.

A un mes de que iniciaran los incrementos en los precios de los combustibles, el Ministerio de Economía continúa afinando un planteamiento que, hasta ahora, no ha sido presentado oficialmente.

Durante una citación en el Congreso, la ministra de Economía, Gabriela García, confirmó que el Ejecutivo trabaja en una propuesta que espera concluir en los próximos días, aunque aún depende de una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para su validación.

"Estamos haciendo nuestro trabajo desde sentarnos y poner en la mesa este documento... es un documento 'mártir' porque tiene que sufrir los ajustes de las diferentes carteras", explicó.

La funcionaria descartó que existan obstáculos internos que hayan retrasado la propuesta y atribuyó la situación al contexto internacional. "No son impedimentos... al mundo nos agarró esto de sorpresa... yo creo que al mundo nos agarró de sorpresa que esto continuara hasta el día de hoy", afirmó.

Ejecutivo y Congreso, hasta el momento, sin una ruta clara ante el alza de precios en combustibles a un mes de los incrementos. pic.twitter.com/ozNN3H8PCU — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 8, 2026

Además, se le consultó si el país estaría preparado ante una eventual reactivación del conflicto internacional que ha presionado los precios del petróleo. Al respecto, García respondió: "Yo esperaría que sí, pero no depende de mí... estamos haciendo nuestro trabajo desde sentarnos y poner en la mesa este documento".

García también señaló que el alcance del problema ha obligado a replantear la respuesta desde el Ejecutivo. "Tenemos que pensar no solo en lo inmediato sino que tenemos que pensar en el mediano plazo", indicó, a la vez que mencionó que las herramientas del Ministerio son limitadas, pero que existe coordinación interinstitucional para construir alternativas.

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En cuanto a medidas concretas, la ministra evitó adelantar detalles y enfatizó la necesidad de validar el contenido antes de hacerlo público. "Sería irresponsable de mí decir algo que no hemos terminado de validar, es muy delicado jugar con las expectativas del pueblo de Guatemala", dijo.

Al ser cuestionada por diputados, añadió que el objetivo principal es proteger el poder adquisitivo de la población. "El ciudadano guatemalteco necesita que su dinero siga siendo una capacidad adquisitiva que le permita vivir dignamente".

Desacuerdos

Mientras tanto, en el Congreso, las discusiones continúan estancadas. La sesión plenaria del pasado martes 7 de abril se extendió hasta altas horas de la noche sin alcanzar acuerdos, en medio de posturas divididas entre quienes respaldan un subsidio y quienes proponen la exención de impuestos como medida inmediata.

Previo a ello, la Instancia de Jefes de Bloque tampoco logró consensos tras varias horas de debate.

Mientras tanto, en el Congreso, las discusiones continúan estancadas… pic.twitter.com/dhJeEQYpCL — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 8, 2026

Los desacuerdos derivaron a programar una nueva reunión con la instancia de Jefes de Bloque para el jueves 9 de abril a las 11 de la mañana.

La falta de acuerdos y el retraso en la presentación de una propuesta concreta desde el Ejecutivo mantienen en incertidumbre a los guatemaltecos, que sigue enfrentando el alza en los costos del transporte y de la canasta básica.

En ese contexto, la ministra reiteró que el Ejecutivo trabaja contrarreloj para presentar una alternativa. "Estamos trabajando en esa propuesta... lo que pediría es que nos den el espacio para terminarla y en ese momento podremos decir con firmeza", puntualizó.