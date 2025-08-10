Versión Impresa
Ejército intercepta embarcaciones con posibles ilícitos en el Pacífico

  • Por Susana Manai
10 de agosto de 2025, 16:50
La operación se desarrolló durante patrullajes navales de rutina en aguas del Pacífico. (Foto: Ejército de Guatemala)

La operación se desarrolló durante patrullajes navales de rutina en aguas del Pacífico. (Foto: Ejército de Guatemala)

En las embarcaciones fueron localizaron a seis tripulantes.

El Ejército de Guatemala, por medio de la Marina de la Defensa Nacional y en su calidad de Autoridad Marítima, interceptó este domingo 10 de agosto dos embarcaciones que transportaban posibles ilícitos frente a las costas del Pacífico.

 

La operación se desarrolló durante patrullajes navales de rutina, en los que se localizó a seis tripulantes a bordo de las naves, hasta el momento de nacionalidad desconocida.

De acuerdo con el procedimiento, las embarcaciones fueron escoltadas hasta el muelle del Comando Naval del Pacífico, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para el conteo del cargamento y la realización de pruebas de campo, como parte del proceso judicial correspondiente.

