Ejército intercepta embarcaciones con posibles ilícitos en el Pacífico

En las embarcaciones fueron localizaron a seis tripulantes.
El Ejército de Guatemala, por medio de la Marina de la Defensa Nacional y en su calidad de Autoridad Marítima, interceptó este domingo 10 de agosto dos embarcaciones que transportaban posibles ilícitos frente a las costas del Pacífico.
La operación se desarrolló durante patrullajes navales de rutina, en los que se localizó a seis tripulantes a bordo de las naves, hasta el momento de nacionalidad desconocida.
De acuerdo con el procedimiento, las embarcaciones fueron escoltadas hasta el muelle del Comando Naval del Pacífico, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para el conteo del cargamento y la realización de pruebas de campo, como parte del proceso judicial correspondiente.