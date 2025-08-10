Joven muere tres días después de ser mordida por serpiente en Quiché

-

La joven presentó dolor intenso, hemorragia y otros síntomas que agravaron su estado de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer encuentra una serpiente debajo de su cama en San Marcos

Silvia Paola Cac Morales, de 20 años, falleció tras permanecer tres días hospitalizada debido a las complicaciones provocadas por la mordedura de una serpiente barba amarilla en Quiché.

El incidente ocurrió el miércoles 6 de agosto a las 5:00 de la mañana en la aldea Río Azul, Uspantán, Quiché.

Según se informó, al abrir la puerta de su vivienda para recoger leña, la serpiente atacó y le mordió el pie izquierdo.

(Foto: Eunise Valdez/ Nuestro Diario)

Bomberos la trasladaron al Centro de Atención Permanente (CAT), donde médicos determinaron enviarla al Hospital Regional. A pesar de recibir atención especializada, tres días después Silvia perdió la vida.

(Foto: Eunise Valdez/ Nuestro Diario)

Sobre la serpiente

La barba amarilla (Bothrops asper) es una serpiente venenosa que puede alcanzar hasta 2.4 metros de longitud. Posee cabeza grande, cola en forma de lanza y habita en áreas cercanas a comunidades humanas.

La serpiente barba amarilla es responsable de la mayoría de incidentes por mordeduras en zonas rurales. (Foto: Inaturalist)

Es considerada la especie más peligrosa del país y es responsable de la mayoría de incidentes por mordeduras en zonas rurales. Se alimenta principalmente de ranas, lagartijas y pequeños mamíferos, y es de hábitos nocturnos.

Otros casos registrados

Margarita de la aldea Chayen, San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, encontró una víbora negra no venenosa escondida bajo su cama.

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y confirmaron la presencia del reptil, poco común en esa zona.

Al inspeccionar, los bomberos confirmaron que se trataba de una víbora negra, también conocida como Arroyera. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

En otro hecho, en La Blanca, San Marcos,Sebastiana Paula Juárez, fue mordida por una víbora cascabel dentro de su vivienda.

LEE TAMBIÉN: Serpiente muerde a mujer mientras se preparaba para dormir

La víctima relató que, al caminar en la oscuridad, pisó accidentalmente al animal, que la atacó en el pie derecho. Fue trasladada inconsciente al Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango.