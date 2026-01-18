Ejército realiza patrullajes tras ataques terroristas contra PNC

Los elementos del Ejército de Guatemala y de la PNC se ubican en algunos lugares de mayor demanda de la ciudad capital.
TE PUEDE INTERESAR: "Vamos a tomar decisiones contundentes", dice Bernardo Arévalo tras ataques a PNC
Elementos del Ejército de Guatemala se han desplegado en distintos puntos del país para realizar patrullajes de seguridad, luego de registrarse múltiples ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), este domingo 18 de enero.
Estas acciones son "como respuesta inmediata" ante los hechos de violencia, las cuales "se ejecutan de manera coordinada a nivel interinstitucional", comentaron las autoridades.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que los elementos del Ejército se están ubicando en algunos lugares de mayor demanda en la Ciudad Guatemala.
Por lo que, las autoridades le solicitan a los ciudadanos que colaboren en ceder el paso a las fuerzas de seguridad, así como dar apoyo para que el tránsito de ambulancias sea libre.
Además, solicitan que se de la vía en caso de observar alguna emergencia o urgencia y no estacionar vehículos en perímetro de hospitales y clínicas.