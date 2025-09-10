Ejército ruso dice que "no apuntó" a objetivos en Polonia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó que esta madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo y el derribo de tres drones rusos.
El canciller alemán, Friedrich Merz, condenó enérgicamente la "agresiva actuación" de Rusia tras la violación con drones armados del espacio aéreo polaco.
Sin embargo, el ejército ruso afirmó este miércoles que no apuntó a objetivos en Polonia durante su ataque con drones a Ucrania, en respuesta a la afirmación de Varsovia de que derribó con ayuda de la OTAN varios aparatos procedentes de Rusia.
"No se apuntó a instalaciones en territorio polaco", indicó el ministerio de Defensa ruso, sin confirmar o negar que sus drones entraran en el espacio aéreo de Polonia.
"Estamos listos para mantener consultas con el ministerio polaco de Defensa sobre este asunto", agregó.
*Con información de AFP