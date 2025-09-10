¡Se subió al arriate! Imprudencia de piloto de bus en zona 10 queda grabada (video)

El piloto hizo un giro no permitido con el fin de "esquivar el tránsito".
El piloto de un bus extraurbano cometió una imprudencia en un sector de la zona 10, la cual fue grabada por los conductores que se movilizaban por el área.
Las imágenes muestran cómo el piloto, con el fin de esquivar el tránsito, hace un giro inesperado y se sube al arriate para pasarse al carril contrario.
Sin importarle obstruir el tránsito, se cruza hasta lograr incorporarse al carril y continuar la marcha con tranquilidad.
Varios conductores tuvieron que frenar de forma precipitada para evitar un accidente.