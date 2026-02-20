MP da a conocer el motivo de los allanamientos durante elección en el CANG

-

Según el MP, recibieron denuncias de personas que aseguraron que durante la votación en el Colegio de Abogados, participaron profesionales de ciencias afines, pese a la prohibición.

Durante la noche de este jueves 19 de febrero, la fiscal, Leonor Morales, de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, realizó una conferencia de prensa para explicar la razón por la que se realizaron los allanamientos del pasado 12 de febrero durante la segunda vuelta de elección de los magistrados, titular y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Cabe recordar, que en aquella oportunidad, los fiscales del MP irrumpieron en las elecciones en dos sedes, ubicadas en la Ciudad de Guatemala, y permanecieron junto a las mesas receptoras de votos, observando y documentando las acciones.

En ese momento, la fiscal Morales explicó que el caso se encontraba bajo reserva judicial, por lo que no daría detalles. Este jueves, una semana después, existe reserva parcial, aseguró, por lo que podía compartir detalles del caso.

Denuncias en el CANG

Durante su conferencia de prensa, Morales explicó que recibieron denuncias sobre la posible comisión de delitos penales, posiblemente en la sede del Club La Aurora.

Además, indicó que, varias personas dijeron tener conocimiento que personal de la junta directiva y tribunal electoral del CANG ordenaron a empleados emitir carnets de abogados a politólogos o de otras ciencias a fines, quienes no eran abogados y notarios y que no podían votar en la referida elección.

También, explicó que recibieron denuncias sobre instrucciones para tomarle una fotografía a la votación y enviar a las personas antes indicadas la fotografía del voto realizado, con el objeto de conservar sus trabajos en entidades gubernamentales o tener una remuneración de carácter económico por haber realizado el voto por la persona que les había requerido que realizaran su voto, según agregó Morales.

Investigación sigue

"En ningún momento se iba a interrumpir la elección y durante el transcurso del evento hubo carteles colocados por el CANG en el que se indicaba que estaba prohibido el uso de celulares", aseguró Morales.

La diligencia concluyó con la presencia de los encargados de la elección y todos estuvieron de acuerdo en que el MP fue respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, afirmaron las autoridades.

"Sin embargo, se tomó en cuenta la posible obstaculización a la acción penal de muchas personas que ingresaron y por lo tanto, se está analizando la consecuencia que se va a tomar al respecto de estas actitudes", señaló Morales.

Por último, Morales indicó: "Se les permitió a los profesionales ejercer su voto, por lo tanto, la presente investigación establecerá la verdad histórica de los hechos".