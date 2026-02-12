¡Alerta! MP irrumpe en elección del CANG y allana centros de votación

-

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala realizaba la segunda vuelta de votación, para elegir magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. El proceso quedó interrumpido por el MP.

EN CONTEXTO: CANG arranca elección de magistrado titular y suplente para CC

El Ministerio Público (MP) irrumpió en las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en donde se elegiría a los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

La jornada transcurría con normalidad hasta que se tuvo conocimiento que los fiscales del MP llegarían a los lugares en donde se realizan las votaciones para secuestrar las cajas.

Los fiscales del MP iniciaron en el Parque Erick Barrondo, zona 7 y posteriormente se trasladaron al Club La Aurora, zona 13.

La delegación en este último lugar estuvo encabezada por la fiscal Leonor Morales, de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, quien manifestó que no se veda el derecho de ejercer el voto y que la actividad continuaría normal.

Además, agregó que en la diligencia no se contempla el secuestro de material electoral.

La fiscal Leonor Morales encabeza el allanamiento del MP en las instalaciones del Club La Aurora habilitadas como centro de votación para la segunda vuelta del CANG.



Video: Cristóbal Véliz pic.twitter.com/Yk0IZpYinB — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) February 12, 2026

Previo a ingresar a los salones de votación la fiscal Morales notificó al gerente del Club de la razón de su presencia. La presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, quien se encontraba a un costado, le pidió que también fuera notificada la autoridad a cargo del evento, en este caso el presidente del Tribunal Electoral.

Sin embargo, Morales indicó que nadie puede decirle qué hacer, pues ella conoce su trabajo y solicitó el retiro de los medios de comunicación debido a que el caso se encuentra "bajo reserva".

Morales pide al encargado del Club La Aurora el retiro de los medios de comunicación durante el allanamiento en las instalaciones.



Video: Edgar Pocón pic.twitter.com/X7dKFTw692 — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) February 12, 2026

Luis Fernando Bermejo, candidato a magistrado suplente de la CC, manifestó que se trata de un abuso nuevo del Ministerio Público, que prácticamente se ha convertido en "una fuerza antidemocrática del país".

"Queremos hacer una exhortación pública a todos los agremiados que vayan a votar. Este proceso no se va a detener, pueden ir a votar, demos un mensaje importante al MP de que las acusaciones no van a parar el proceso electoral", señaló Bermejo.

Luis Fernando Bermejo, candidato a suplente por el CANG, se pronuncia por los allanamientos del MP en plenas elecciones



Video: Cristóbal Veliz pic.twitter.com/pGSvuqKZ59 — Soy 502 (@soy_502) February 12, 2026

Por su parte, Estuardo Gálvez, candidato a magistrado titular, expuso que en el Parque Barrondo hay más afluencia de diputados en comparación con la primera vuelta.

"Estoy sorprendido de ver mucha presencia de fuerzas de seguridad y fiscales del MP, pero los colegas están emitiendo su voto", afirmó.

Guatemala Visible compartió imágenes del momento en que los agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público ingresaron. Se tiene conocimiento que el MP pretende secuestrar las cajas de votaciones.

(Foto: Guatemala Visible)

*Información en desarrollo. Actualizaremos