Elefante celebrará su "30 aniversario" en Guatemala

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
30 de octubre de 2025, 08:56
Elefante regresa a Guatemala como parte de su gira internacional. (Foto: X)

Los guatemaltecos esperan con entusiasmo el regreso de Elefante.

La banda mexicana de pop rock regresa a Guatemala como parte de su tour internacional de 30 aniversario.

La agrupación mexicana celebra 30 años de trayectoria musical. (Foto: Instagram)
Elefante anunció en sus plataformas oficiales su nueva gira con la que visitarán el país el 31 de octubre de 2026. Próximamente se dará información del lugar y precio de las localidades, por lo que es cuestión de tiempo para que los guatemaltecos puedan disfrutar de los grandes éxitos musicales de la agrupación por segundo año consecutivo.

Con casi 50 fechas confirmadas, la agrupación recorrerá el mundo al visitar países como México, Ecuador, Estados Unidos, Ecuador, España, Reino Unido y Guatemala.

Los fans guatemaltecos podrán disfrutar de todos sus éxitos. (Foto: Instagram)
Visita reciente a Guatemala

Elefante estuvo presente en el Xelafest realizado el pasado 6 de septiembre junto a Alux Nahual, Legión y Week. Además, brindó un concierto gratuito el 12 de septiembre en el Estadio Municipal de Jalapa.

Elefante recorrerá varios países en su tour mundial. (Foto: Instagram)
Legado

La agrupación Elefante nació en la Ciudad de México en 1993, bajo los nombres Cuarto Sol y Quinto Sol. Su estilo fusiona el rock y el pop con tintes de trova y balada, lo que les ha permitido conectar con públicos diversos durante tres décadas.

Integrantes

  • Javier Ortega "Javi": vocalista desde 2007.
  • Rafael Arellano "Rafa": guitarra eléctrica y compositor principal.
  • Flavio Arellano "Ahis": guitarra acústica y pianista.
  • Iván Suárez López "Iguana": batería.
  • Luis Solórzano "Tracks": bajo eléctrico.

Tres décadas de historia respaldan el legado de Elefante. (Foto: Instagram)
Álbumes

  • El que busca encuentra (2001).
  • Lo que andábamos buscando (2002).
  • Elefante (2005).
  • Resplandor (2007).
  • E:87600 (2012).
  • Sinfónico (2020).
  • En vivo (2020).
  • Elefante: live session (2023).

