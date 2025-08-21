Eliminar basureros y sembrar, son parte de proyectos municipales

-

Eliminar basureros clandestinos, reforestar y frenar los vertederos de aguas sucias que llegan al lago de Amatitlán es el objetivo de las autoridades locales, para así garantizar un entorno saludable y seguro para toda la población

Según los reportes oficiales, a la fecha han sido erradicados más de 800 vertederos no autorizados en diferentes puntos, en donde pobladores no pagan el servicio de extracción. Además, gente de municipios cercanos tiran desechos.

Dichas acciones, llevadas a cabo desde el año pasado, son parte de un plan de seguimiento, lo cual permite establecer resultados visibles en materia de gestión ambiental.

Compromiso

Con el fin de brillar como un municipio comprometido con el ambiente, funcionarios firmaron un documento de compromiso para enfrentar estos retos.

Las fases de limpieza se llevan a cabo a diario para evitar la contaminación del lago de Amatitlán y las inundaciones. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Durante el acto, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) reconoció a Villa Canales como Municipio Modelo y líder en gestión ambiental.

El acuerdo contempla un plan integral que incluye el manejo responsable de los residuos, la protección de los recursos naturales, la educación ambiental y la reforestación.

Voluntarios apoyan las labores de limpieza desde el año pasado en la cuenca del lago de Amatitlán. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Villa Canales ha demostrado que cuando hay voluntad y seguimiento, los cambios son posibles. Por eso lo declaramos un municipio modelo en liderazgo ambiental", expresó Enma Leticia Díaz Lara, directora de la AMSA.

Con este paso, Villa Canales reafirma su compromiso para asegurar un futuro verde y sostenible para todos. "Nuestro compromiso es claro; queremos un desarrollo más limpio, más saludable y pensado en las próximas generaciones", afirmó el alcalde Ramiro Rivera.