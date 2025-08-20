Lago Atitlán es afectado por 3,500 toneladas de basura al año

-

Se estima que al lago de Atitlán ingresan cada año alrededor de 3 mil 500 toneladas de desechos sólidos, equivalentes a 77 mil quintales, arrastrados principalmente por lluvias y ríos de la cuenca

Según el ambientalista Marvin Romero Santizo, un 38 % de esta contaminación proviene del río Kiskab, un 21 % del río San Francisco y el resto de otros afluentes y quebradas.

Por su parte, Elsa Reyes, del departamento de Investigación y Calidad Ambiental de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE), explicó que medir con exactitud la cantidad de basura que llega al lago es complejo, ya que no existe una metodología oficial. No obstante, coincidió en que el problema es grave y requiere atención.

Especialistas señalan que la mayoría de residuos corresponden a productos de un solo uso y recomiendan fortalecer la gestión de desechos sólidos. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Entre las acciones sugeridas están utilizar los servicios municipales de recolección, promover el reciclaje y la separación de basura, así como que las comunas inviertan en plantas de tratamiento.

Otras recomendaciones