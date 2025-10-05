Elizabeth Olsen lista para volver a Marvel como Wanda

Entre nostalgia y entusiasmo, la intérprete reflexiona sobre su legado en el universo de superhéroes.
ENTÉRATE: Los superhéroes de MCU se redefinirán en grandes producciones
Elizabeth Olsen no descarta regresar al género para explorar nuevas historias inspiradas en los cómics de la Bruja Escarlata.
Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Hamptons, la actriz aseguró que aún quedan relatos por contar en la gran pantalla como Wanda Maximoff.
"He podido hacer mucho con el personaje, más de lo que imaginé, pero todavía hay líneas narrativas que me gustaría llevar al cine. Creo que los fans también las esperan", afirmó Olsen.
LEE: El guatemalteco que actuará en el universo Marvel en "Echo"
Además, destacó que "es algo que disfruto y a lo que siempre quiero volver. Me sentí afortunada y asustada al mismo tiempo, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora, especialmente con el desarrollo del personaje en WandaVision", añadió, dejando claro que estaría dispuesta a retomar su papel en el MCU.