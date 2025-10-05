Elizabeth Olsen lista para volver a Marvel como Wanda

Elizabeth Olsen no descarta regresar al género para explorar nuevas historias inspiradas en los cómics de la Bruja Escarlata.

La actriz afirma que aún hay historias de Wanda por contar en el cine. (Foto: X)

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Hamptons, la actriz aseguró que aún quedan relatos por contar en la gran pantalla como Wanda Maximoff.

"He podido hacer mucho con el personaje, más de lo que imaginé, pero todavía hay líneas narrativas que me gustaría llevar al cine. Creo que los fans también las esperan", afirmó Olsen.

La estrella de "WandaVision" revela su deseo de explorar más del personaje. (Foto: X)