El elogio del presidente Giammattei a un diputado de UCN

El presidente Alejandro Giammattei participó en una actividad en Jalapa en donde estuvo presente el diputado de UCN, Jaime Lucero.

En las últimas giras presidenciales a diferentes departamentos, diputados aliados al Gobierno han participado en los eventos junto al presidente Alejandro Giammattei.

Este viernes, el gobernante acudió a Jalapa, a la quinta entrega de alimentación que proporciona el Ministerio de Educación. En la actividad participó el diputado de UCN, Jaime Lucero, quien fue elogiado por Giammattei frente a la población.

Giammattei llamó "mi amigo" al congresista y aseguró que gracias a personas como él se han logrando grandes cosas.

"Aquí vale la pena darle las gracias a una persona que nos ha apoyado, y nos ha apoyado aún no siendo del partido, no habiendo ganado con nosotros, ha trabajado junto con nosotros, me refiero al diputado Jaime Lucero", dijo Giammattei.

Posteriormente lo mencionó al menos tres veces más asegurando que el congresista siempre ha apoyado las propuestas del Gobierno.

"Cuando nosotros planteamos que la alimentación escolar pasara de 4 a 6 quetzales, Jaime fue uno de los primeros en levantar la mano y poner su voto y marcar el sí. Cuando nosotros planteamos que esa alimentación tenía que llegar a los centros de atención que atiende a los niños de 0 a 4 años, Jaime Lucero volvió a levantar la mano y marcó el sí".

Giammattei concluyó dandole las gracias a uno de los aliados de su Gobierno frente a la población que lo eligió como diputado en las elecciones pasadas. "Gracias Jaime, gran parte de lo que ahora se está logrando, se debe a gente como vos, por el compromiso que tienen con el país que supera las banderas políticas y nos une bajo el azul y blanco".

#EnDirecto | El presidente @DrGiammattei participa en el acto oficial de la quinta entrega del Programa de #AlimentaciónEscolar en #Jalapa. https://t.co/1Bt6LPm2jV — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 12, 2022

Diputados de UCN militan con VAMOS

Jaime Lucero es uno de los diputados de UCN que se han acercado al partido de Gobierno y buscarían la reelección con VAMOS. En el Congreso han votado alineados al oficialismo, participan en giras presidenciales en los departamentos que representan y han estado en actividades del partido político.

El congresista no es el único diputado de otra bancada que participa en las actividades de Giammattei. También lo han hecho los congresistas de UCN, Carolina Orellana, Sofía Hernández y José García. Así como Manuel Conde del PAN, quien sería el candidato presidencial de VAMOS.