Visa de EE. UU. para el Mundial 2026: Empieza el trámite con anticipación

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala da a conocer a los interesados en asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que deben iniciar con anticipación el proceso de solicitud de visa.
Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento para realizar el trámite. Además, indican que cada lunes se habilitan nuevas citas en el sistema de visados.
La Embajada resalta que más información y el inicio del proceso se pueden consultar en su página oficial: ais.usvisa-info.com/en-gt/niv.
Asimismo, enfatiza que las visas deben solicitarse desde el país de residencia o nacionalidad del solicitante, y los pagos realizados fuera de ese ámbito no serán reembolsados.
Copa Mundial de la FIFA 2026
El mundial se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.
Ya son varias las selecciones que han firmado su clasificación a la cita mundialista, por lo que los aficionados interesados deben asegurar su participación con antelación.