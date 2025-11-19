Emergent Cold LatAm invierte US$20 millones en sus plantas en Guatemala

-

La compañía inauguró ampliaciones en Palín y Quetzaltenango, sumando 12,500 nuevas posiciones de pallets. La inversión refuerza la infraestructura logística y la seguridad alimentaria del país, generando más de 300 nuevos empleos.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala se consolida como socio estratégico de Estados Unidos

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), el mayor proveedor de almacenamiento a temperatura controlada de la región, oficializó este miércoles 19 de noviembre una inversión de US$20 millones (alrededor de Q153.2 millones) destinada a la expansión de sus instalaciones en Palín, Escuintla y Quetzaltenango.

Esta operación representa un salto estratégico para la industria, elevando en un 60% la capacidad nacional para el almacenamiento de alimentos refrigerados y congelados.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, con esta ampliación, se incorporan más de 12,500 nuevas posiciones de pallets a la red logística, lo que permite a la empresa alcanzar una capacidad total de 32 mil posiciones en Guatemala.

Ampliación en Palín y Quetzaltenango

En el desglose operativo, la unidad de Palín sumó 9 mil nuevos espacios, alcanzando un total de 24,500 posiciones y consolidando su relevancia por su conexión con Puerto Quetzal. Por su parte, la planta de Quetzaltenango triplicó su capacidad instalada, fortaleciendo el polo regional de occidente.

"Las inversiones continuas en el país demuestran la relevancia de Guatemala dentro de nuestras estrategias y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo económico y la infraestructura logística del país", afirmó Alain Eichmann, director general de Emergent Cold LatAm para la región del Caribe.

La empresa inauguró una ampliación en su almacén ubicado en Palín, Escuintla. (Foto: Emergent Cold LatAm)

El ejecutivo destacó que el crecimiento responde a la confianza del mercado y a la alianza estratégica con el inversionista local LOSA Group, que apoya la transformación de la cadena de frío en la región.

El proyecto tendrá un impacto directo en la economía local mediante la creación de 70 puestos de trabajo directos y al menos 250 indirectos.

Con la inversión anunciada, incluye una ampliación de su sede en Quetzaltenango. (Foto: Emergent Cold LatAm)

La compañía, que ingresó al mercado guatemalteco en mayo de 2022 y cuenta con una tercera sede en Villa Nueva, reafirma con este movimiento la posición de Guatemala como un nodo clave en la cadena de suministro global, se lee en el comunicado.