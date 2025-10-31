Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La nueva tecnología 'blin blin' para tener un mejor control del tránsito (video)

  • Por Jessica González
31 de octubre de 2025, 10:08
Esta nueva tecnología busca proteger la vida de los conductores y peatones. (Foto: archivo/Soy502)

Esta nueva tecnología busca proteger la vida de los conductores y peatones. (Foto: archivo/Soy502)

Emetra ha dado un salto tecnológico crucial en el monitoreo del tráfico de la ciudad. La llegada de nueva tecnología busca priorizar la seguridad vial en Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Tráfico del 31 de octubre: Halloween y Arjona complicarán la ciudad

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, compartió en sus redes sociales lo nuevo en tecnología para monitorear el tránsito en la ciudad. 

"Sirviendo a los vecinos las 24 horas, aprovechando tecnología, materiales y objetos especiales que se sumen para la administración del transito", afirmó.

Esta nueva tecnología incluye:

  • Un mini dron, el cual permitirá ver desde lo alto el origen del tránsito, detectando cada "nudo" que obstaculice el paso.
  • Cámara de pecho, la cual a nivel satelital está conectada con el centro de monitoreo en tiempo real.
  • Luz de pecho o "blin blin", la cual hará que cada agente esté más visibles en el tránsito.
  • Una linterna larga que dará una posibilidad de pase más visible y efectiva.

Héctor Flores, Gerente General de Emetra, expresó que la finalidad de todos estos nuevos implementos es cuidar la vida de los conductores y peatones que circulan por la ciudad.

"Estamos implementando una serie de elementos tecnológicos. Esperamos hacer mejor frente al desafío grande de cuidar la vida de los conductores y peatones que se conducen en la ciudad", explica.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar