La nueva tecnología 'blin blin' para tener un mejor control del tránsito (video)

Emetra ha dado un salto tecnológico crucial en el monitoreo del tráfico de la ciudad. La llegada de nueva tecnología busca priorizar la seguridad vial en Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Tráfico del 31 de octubre: Halloween y Arjona complicarán la ciudad
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, compartió en sus redes sociales lo nuevo en tecnología para monitorear el tránsito en la ciudad.
"Sirviendo a los vecinos las 24 horas, aprovechando tecnología, materiales y objetos especiales que se sumen para la administración del transito", afirmó.
Esta nueva tecnología incluye:
- Un mini dron, el cual permitirá ver desde lo alto el origen del tránsito, detectando cada "nudo" que obstaculice el paso.
- Cámara de pecho, la cual a nivel satelital está conectada con el centro de monitoreo en tiempo real.
- Luz de pecho o "blin blin", la cual hará que cada agente esté más visibles en el tránsito.
- Una linterna larga que dará una posibilidad de pase más visible y efectiva.
Héctor Flores, Gerente General de Emetra, expresó que la finalidad de todos estos nuevos implementos es cuidar la vida de los conductores y peatones que circulan por la ciudad.
"Estamos implementando una serie de elementos tecnológicos. Esperamos hacer mejor frente al desafío grande de cuidar la vida de los conductores y peatones que se conducen en la ciudad", explica.