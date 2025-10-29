Tráfico del 31 de octubre: Halloween y Arjona complicarán la ciudad

-

El tráfico del 31 de octubre en Ciudad de Guatemala se prevé más intenso de lo habitual, ya que la tradicional celebración de Halloween con fiestas y disfraces coincide con el inicio de la residencia de Ricardo Arjona.

Como todos los años, muchos guatemaltecos se reunirán en diversas zonas de la capital para celebrar entre disfraces, actividades culturales y fiestas, lo que regularme ocasiona un fuerte tráfico.

Pero en esta ocasión se prevé un aumento considerable debido a que coincide con el inicio de la residencia artística del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirmó que para el 31 de octubre se desplegarán 150 agentes entre las zona 9, 10, 13, 15 16, 1, 11 y 12, las 8 zonas con mayor demanda para actividades durante ese día.

Se realizará una actividad conjunta con la Policía Nacional Civil (PNC) para evitar el abuso de velocidad, competencias o violentar las normas viales.

Concierto de Ricardo Arjona

El tránsito comenzará a complicarse por la tarde, debido al concierto de Ricardo Arjona en el Teatro Nacional.

Para ello, Montejo afirma que habrá un operativo especial en los alrededores del Teatro Nacional. No habrá estacionamiento en la vía pública.

Las vías alternas serán:

Desde la 10.ª calle de la zona 1 hacia la calle Martí.

Desde la avenida Bolívar hasta la avenida El Cementerio.

El tramo del bulevar La Asunción como vía alterna para conectarse entre Vista Hermosa y el área del Centro Histórico.

La 5a. calle de zona 10 hacia zona 9, como puntos perimetrales del Teatro Nacional.

Por otro lado, en redes sociales se lanzó una convocatoria para participar en la Caravana del terror, la cual consiste en un recorrido masivo de motociclistas disfrazados por la noche de Halloween.

Sin embargo, Montejo advirtió que la actividad no fue autorizada. Por lo tanto, recomendó no realizar esta actividad, ya que los vehículos involucrados podrían ser sancionados con una multa de Q500.

También se espera que muchas familias comiencen a visitar los cementerios, sobre todo el Cementerio General, La Berbena, La Villa Nacional y Villa Privada, por lo tanto la afluencia vehicular en esos sectores podría complicarse.