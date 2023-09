¿Emma Coronel está a punto de salir de prisión?

-

La esposa del narcotraficante mexicano saldrá de prisión este miércoles 13 de septiembre.

La esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzman, Emma Coronel, saldría de prisión este miércoles 13 de septiembre.

La mujer fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro años de libertad supervisada en noviembre del 2021, bajo los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionado con el negocio de narcótico de su esposo.

En junio de este año, Coronel se declaró como culpable de cargos y recibió crédito por el tiempo ya cumplido. Actualmente se encuentra en un centro de Gestión de Reingreso Residencial en Long Beach, California. También expresó un remordimiento por su participación con Guzmán en el Cartel de Sinaloa.

#ÚLTIMAHORA I Emma Coronel está con un pie afuera de la cárcel



La esposa del "Chapo" Guzmán quedaría en libertad mañana, de acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de EEUU- pic.twitter.com/5r8cf4Zkzu — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 12, 2023 #ÚLTIMAHORA I Emma Coronel está con un pie afuera de la cárcel



Los fiscales han pedido 48 meses de prisión, cinco años de libertad supervisada y el decomiso de 1.5 millones de dólares, reportó CNN.

La mujer es exreina de belleza, modelo e influencer y madre de un par de gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina.

Se informó su salida por el Buró de Prisioneros que fijó como fecha tentativa de liberación el 13 de septiembre. Coronel fue transferida en junio a un sistema de transición intermedia en California, un programa que permite que los presos se adapten a la vida fuera de la cárcel, como encontrar un trabajo y buscar programas de reinserción social.

La carta del Chapo

El Universal recoge que recientemente se dio a conocer una carta en la que El Chapo solicitaba al juez Brian Cogan que se le permitiera ver a su esposa y a sus hijas.

"No veo por qué no se le autorice a mi esposa que me visite y también traiga a las niñas", escribió Guzmán sobre las pequeñas que estarían cumpliendo 12 años en agosto.