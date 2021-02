Emma Watson se tomará un descanso de la actuación, según reveló su manager y publicó el medio británico The Daily Mail.

La actriz conocida, por dar vida a Hermione Granger en la saga de "Harry Potter" tendrá un periodo de inactividad. Su agente dijo que ella estará “en pausa” y “ahora mismo no va a involucrarse en nuevos proyectos”.

Los medios británicos especulan que Watson desea dedicar tiempo a su relación con su pareja Leo Robinton.

“Emma ha decidido pasar a la clandestinidad, está asentándose con Leo. Ambos prefieren mantenerse ocultos. Probablemente quiere formar una familia”, publicó uno de los tabloides.

Ambos tienen 30 años y fueron vistos por primera vez unidos en 2019.

Leo Robinton. (Foto: Instagram)

Leo es estadounidense y dirige un pequeño negocio en California, ambos comparten los mismos valores y luchas.

No es la primera vez que la actriz toa una pausa, en 2008, al terminar de rodar la última película de la saga y anunció que pararía su trabajo para ingresar a la universidad.

“Tengo suficientes cosas a las que aferrarme lejos del mundo de la fama: una familia que me apoya y una vida completa lejos de Harry Potter. No creo que nunca más sea parte de nada tan grande como eso, así que necesito hacerme a la sensación de que se acaba. De lo que estoy segura es de que no voy a coger un trabajo en el cine solo porque no estoy haciendo nada más”.

