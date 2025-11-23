¡Emocionante! Así concluyó el Campeonato Nacional de Automovilismo 2025

-

Este domingo el autódromo Los Volcanes, ubicado en Escuintla, fue el escenario de la 6ta. y última fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2025, a la cual acudieron varios de los mejores pilotos de Guatemala, para conquistar los últimos puntos de la actual temporada.

De esta manera, en la división Bracket Touring Car Championship (BTCC), en su división A, fue Erick Samayoa Sr. y Erick Samayoa Jr., quienes se llevó la victoria, al imponerse a la dupla integrada por Marco y Francisco Bautista, quienes ocuparon la segunda posición. En la B, Bryan Méndez hizo gala de su habilidad para conquistar la victoria, seguido por la dupla integrada por Erick Aldana y Rodrigo Moreno; mientras que Jonatan y Julio Rodas, ocuparon la tercera posición. La división C, fue dominada por Luis Escobar y José Estacuy, quienes fueron, primero y segundo, respectivamente.

Una de las categorías más concurridas y disputadas del certamen es la Clásicos Deportivos. En esta división, José de la Rosa, Pablo Mendizábal y Rudy Lizama, y José Valdez, subieron a lo más alto del podio en GTO, GTU y GTR.

Los pilotos pudieron demostrar su habilidad tras el volante en una jornada muy emocionante en el sur del país. (Foto: César Pérez)

Los pilotos, Víctor Nájera, la dupla de Jason y Bryan Méndez, y la pareja de Kevyn Ramos y Alfonso Miranda, ocuparon sendos primeros lugares, en Turismo Sport, A, B y C.

Los autos europeos también tuvieron la oportunidad de brillar con luz propia, ya que en la categoría BMW Bavaria, en su división Gran Turismo, Giacarlo Rodríguez, Christian Mesarina y Rodrigo Gálvez, ocuparon los tres primeros puestos; mientras que, en Súper Sport, Víctor Martínez, Aarón García, y Herbert Pérez, se hicieron con los primeros lugares en Súper Sport.