¡Emocionante! Así concluyó el Campeonato Nacional de Automovilismo 2025

Este domingo el autódromo Los Volcanes, ubicado en Escuintla, fue el escenario de la 6ta. y última fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2025, a la cual acudieron varios de los mejores pilotos de Guatemala, para conquistar los últimos puntos de la actual temporada.
OTRAS NOTICIAS: Polémica en la F1: Norris y Piastri, descalificados en Las Vegas por comisarios
De esta manera, en la división Bracket Touring Car Championship (BTCC), en su división A, fue Erick Samayoa Sr. y Erick Samayoa Jr., quienes se llevó la victoria, al imponerse a la dupla integrada por Marco y Francisco Bautista, quienes ocuparon la segunda posición. En la B, Bryan Méndez hizo gala de su habilidad para conquistar la victoria, seguido por la dupla integrada por Erick Aldana y Rodrigo Moreno; mientras que Jonatan y Julio Rodas, ocuparon la tercera posición. La división C, fue dominada por Luis Escobar y José Estacuy, quienes fueron, primero y segundo, respectivamente.
Una de las categorías más concurridas y disputadas del certamen es la Clásicos Deportivos. En esta división, José de la Rosa, Pablo Mendizábal y Rudy Lizama, y José Valdez, subieron a lo más alto del podio en GTO, GTU y GTR.
Los pilotos, Víctor Nájera, la dupla de Jason y Bryan Méndez, y la pareja de Kevyn Ramos y Alfonso Miranda, ocuparon sendos primeros lugares, en Turismo Sport, A, B y C.
Los autos europeos también tuvieron la oportunidad de brillar con luz propia, ya que en la categoría BMW Bavaria, en su división Gran Turismo, Giacarlo Rodríguez, Christian Mesarina y Rodrigo Gálvez, ocuparon los tres primeros puestos; mientras que, en Súper Sport, Víctor Martínez, Aarón García, y Herbert Pérez, se hicieron con los primeros lugares en Súper Sport.