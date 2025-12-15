El emotivo cierre de la "residencia" de Ricardo Arjona

-

El cierre de la residencia "Lo que el seco no dijo" de Ricardo Arjona estuvo cargado de emociones y anécdotas inolvidables.

Gaby Moreno acompañó a su colega a despedirse de Guatemala en su último fin de semana en el país, interpretando "Fuiste tú".

En el show hubo pedidas de mano, encuentros con el guatemalteco de parte de amigos de los deportes y la educación y otros momentos que añadieron emotividad de principio a fin.

Durante casi dos meses Arjona abrió su corazón a propios y extraños de su tierra y regaló historias que no habían sido reveladas en sus años de carrera. No faltó la complicidad de su familia que visitó algunas presentaciones enamorando a los fans.

Varios asistentes compartieron sus anécdotas con "El Seco", durante su época en los deportes y como maestro además Arjona mostró su lado más vulnerable y sensible en diversas ocasiones.

La última "Señora de las 4 Décadas"

Carla Aguirre fue la invitada en el último show a pasar a escena, durante la interpretación de la canción, contando que a los 16 años, Ricardo Arjona le cantó una canción:

"El último show de Ricardo Arjona fue lindo... Fue aún más lindo cuando vio mi foto, me habló y me invitó a pasar al escenario, para terminar la canción de Señora, y pensar que hace 38 años, cuando tenía 16 años, me cantó en el Concurso de Reina Nacional de la Independencia. Un momento inesperado, mágico y que quedará para siempre en mi corazón".

En enero de 2026 el guatemalteco se dirige a Miami e inicia su gira por Estados Unidos.

