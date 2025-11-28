El descanso de Ricardo Arjona entre conciertos

Ricardo Arjona disfruta de un merecido descanso entre conciertos, dándose un baño de sol.
El guatemalteco compartió imágenes desde su lugar favorito, las playas nacionales, donde pasa momentos de inspiración y recuerdos.
En una de las fotos que brillan en sus historias aparece su rostro y de fondo, una palmera llena de cocos y en la siguiente historia muestra la foto gigante de sus padres en el área de afuera de su casa.
"Los jefes en el jardín como flores", escribió.
De inmediato los fanáticos desearon que la pasara muy bien y juntara fuerzas para continuar con la residencia "Lo que el seco no dijo", en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
El cantautor sigue sus shows durante el mes de diciembre de 2025.
