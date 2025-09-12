El emotivo mensaje de Luis Grijalva que se pierde el Mundial

-

Con un sentido mensaje en sus redes sociales, el fondista guatemalteco Luis Grijalva informó que no será parte de la delegación nacional que participará en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La razón: una lesión que le ha impedido entrenar desde agosto. "Ha sido un período de lesiones, recuperación y reconstrucción. Los entrenamientos se han limitado. Hubo momentos en los que pensé haber doblado la página, solo para volver a caer", explicó "el Tarzán" en su Instagram.

"Aun así, estoy orgulloso de haber luchado lo suficiente para alcanzar la marca Mundial, lo que me recuerda que todo es posible", afirmó Grijalva, dos veces olímpico con Guatemala.

El pasado 10 de de agosto, Luis había logrado la marca para competir en el Mundial, con un tiempo de 13:01.00 en el WACT Bronze EA-IFAM Outdoor en Oordegem, Bélgica.

"En este momento, mi cuerpo me está diciendo que haga una pausa, cure y reconstruya. Estoy emocionado de centrarme en entrenar, fortalecerme y volver mejor que nunca. Todavía soy joven, mi carrera está lejos de terminar y hay mucho más que lograr", enfatizó el atleta guatemalteco.

Así, los únicos chapines que estarán en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025 serán los marchistas Mirna Ortiz y Érick Barrondo, quienes verán acción el sábado 20 de septiembre en los 20 kilómetros marcha.