Espectáculo en la Vuelta a España: Chumil y el Burgos Burpellet protagonizan escapada

A pesar de que el cansancio ya se va notando en los competidores, Sergio Chumil y el Burgos Burpellet dieron algo de espectáculo en una etapa 19 de la Vuelta a España que se quedó el belga Jasper Philipsen y en la que Jonas Vingegaard se mantuvo como líder.
El pedalista guatemalteco y su compañero Mario Aparicio decidieron protagonizar una escapada a falta de 41 kilómetros para la línea de meta, que obligó al resto a acelerar el paso para no perderles el rastro, algo que, sin duda alguna, le dio el toque a un recorrido que estaba siendo bastante tranquilo hasta ese momento.
Lamentablemente para Chumil y su equipo, no consiguieron escaparse del todo del pelotón y terminaron en el grupo que llegó a más de dos minutos de Philipsen, quien cruzó primero la línea de meta tras 3 horas y 50:35 minutos.
En la tabla general, el nuestro se mantiene en la posición 86, con 2 horas, 44 minutos y 56 segundos de desventaja del puntero, Vingegaard, quien pudo ampliar ligeramente su ventaja a 44 segundos de Joao Almeida, el único que podría amenazar con arrebatarle el maillot rojo en los últimos dos días.
Chumil ahora está a solamente dos etapas de completar su primera gran vuelta internacional. Este sábado deberá enfrentarse a la última de montaña, antes de recalar en Madrid, el domingo, donde estará la meta final.