El emotivo reencuentro de Adele con su maestra de la primaria

Adele rompió a llorar cuando se reunió con su antigua maestra de escuela durante una presentación especial de ITV.

La cantante hizo su regreso al Reino Unido con un espectáculo poderoso para “An Audience With” de ITV, y se sintió abrumada por la emoción cuando se dio cuenta de que su antigua maestra de Chestnut Grove School en Balham, al sur de Londres, estaba entre la multitud.

La artista se sorprendió con la señorita McDonald momentos después que le dijera a la actriz Emma Thompson que la maestra era una de las personas más influyentes de su vida.

Emma le preguntó: "Mi pregunta es, cuando eras más joven, ¿hubo alguien que te apoyó y te inspiró, o sabes que te protegió de todas las pruebas y tribulaciones de la vida y te inspiró a seguir adelante?".

"Sí, tuve una maestra en Chestnut Grove que me enseñó inglés", respondió Adele. "Esa era la señorita McDonald. Se fue cuando yo tenía ocho años. Fue solo un año, pero ella realmente me metió en la literatura. Siempre he estado obsesionada con el inglés y obviamente ahora escribo letras".

Adele continuó: "Ella era tan genial. Tan atractiva, realmente hizo que nos importáramos y sabíamos que ella se preocupaba por nosotros".

Adele agregó que la señorita McDonald era tan "amigable y simpática" y que siempre esperaba ansiosa sus lecciones de inglés.

Hablando con Emma, la cantante le preguntó: "¿Está ella aquí?"

Adele comenzó a llorar cuando vio a su antigua maestra caminar entre la multitud hacia ella, antes de subir al escenario para pararse junto a la estrella.

La importancia de ser un buen docente, te puede cambiar la vida. Entrañable la reacción de Adele al reencontrarse con la persona que le ayudó mucho en su etapa del colegio, su profesora de inglés pic.twitter.com/sAPMfUHvYV — © (@coolturabasura) November 21, 2021

Se abrazaron por un momento antes de que la exmaestra le dijera: "Gracias por recordarme".

Adele respondió: "Dios mío, realmente cambiaste mi vida".

La reacción de Adele se hizo viral de inmediato en las redes sociales, donde sus seguidores han compartido la emoción con la cantante.