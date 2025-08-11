Empagua avanza con servicios más cercanos

Comprometida con los vecinos, la Empresa Municipal de Agua (Empagua) abrió un centro de atención en el Centro Comercial Centra Norte, local U1C, segundo piso.
TE PUEDE INTERESAR: Promueven la inigualable gastronomía de los mercados
Con atención de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, este espacio está pensado para estar más cerca de la comunidad y ofrecer un servicio ágil y eficiente.
Este nuevo punto de atención busca facilitar el acceso a los servicios de agua y saneamiento, optimizando la experiencia de cada vecino al realizar trámites y consultas, porque para Empagua la prioridad es mejorar la calidad de vida y construir una ciudad donde los servicios estén siempre al alcance de la mano.
"Seguimos trabajando por una Ciudad de Guatemala que avanza con servicios más cercanos, modernos y pensados para el bienestar de cada vecino", expresó el alcalde, Ricardo Quiñónez.
La nueva ubicación beneficiará principalmente a residentes de sectores de la zona 17 como Casa Bella y Bebedero; de la zona 18, como Rodriguitos, Valladolid, San Antonio, Valle Encantado, Villa Juanita, San Martín, Guamilco, Monja Blanca, Andrea del Rosario, El Gran Cañón, Los Olivos, Santa Bárbara, Santa Lucía, El Chato, El Jícaro y La Aventurera.
También atenderá a vecinos de la zona 25, entre ellos San Agustín, Santa Anita, La Peña, Rafael Castro, La Esperanza y Virgen de la Montaña, así como a comunidades del área norte como San Rafael y El Fiscal.
Servicios más solicitados
- Convenios de pago
- Cambio de medidor
- Actualización de datos
- Solicitud de nuevos servicios de agua y alcantarillado
- Reconstrucciones de grifo
- Endosos de título
- Suspensiones definitivas y temporales
- Reporte de fugas
- Temas relacionados con drenajes y alcantarillado
- Consulta de saldos
- Reimpresión de facturas y cobros mensuales
- Información sobre requisitos para diversas gestiones
- Revisión de consumos