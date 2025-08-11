Empagua avanza con servicios más cercanos

-

Comprometida con los vecinos, la Empresa Municipal de Agua (Empagua) abrió un centro de atención en el Centro Comercial Centra Norte, local U1C, segundo piso.

Con atención de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, este espacio está pensado para estar más cerca de la comunidad y ofrecer un servicio ágil y eficiente.

Este nuevo punto de atención busca facilitar el acceso a los servicios de agua y saneamiento, optimizando la experiencia de cada vecino al realizar trámites y consultas, porque para Empagua la prioridad es mejorar la calidad de vida y construir una ciudad donde los servicios estén siempre al alcance de la mano.

Desde ya se espera a los vecinos para ser atendidos por el personal capacitado. (Cortesía Municipalidad de Guatemala)

"Seguimos trabajando por una Ciudad de Guatemala que avanza con servicios más cercanos, modernos y pensados para el bienestar de cada vecino", expresó el alcalde, Ricardo Quiñónez.

La nueva ubicación beneficiará principalmente a residentes de sectores de la zona 17 como Casa Bella y Bebedero; de la zona 18, como Rodriguitos, Valladolid, San Antonio, Valle Encantado, Villa Juanita, San Martín, Guamilco, Monja Blanca, Andrea del Rosario, El Gran Cañón, Los Olivos, Santa Bárbara, Santa Lucía, El Chato, El Jícaro y La Aventurera.

El alcalde dio a conocer que la apertura acerca los servicios a los vecinos. (Cortesía Municipalidad de Guatemala)

También atenderá a vecinos de la zona 25, entre ellos San Agustín, Santa Anita, La Peña, Rafael Castro, La Esperanza y Virgen de la Montaña, así como a comunidades del área norte como San Rafael y El Fiscal.

Servicios más solicitados