Promueven la inigualable gastronomía de los mercados

-

Proyecto Sabores de Mercado recorrerá los diferentes centros de abastos

Los inigualables platillos de los mercados ahora se promueven por medio del proyecto Sabores de Mercado, que resalta el sabor fresco y sano de los productos que estos centros de abasto ofrecen a los vecinos.

Esto, con el objetivo de exaltar la diversidad gastronómica, la frescura de los productos y la importancia de de adquirir variedad de alimentos en entornos limpios, seguros y bien organizados.

De esta forma se conoce los productos de los mercados capitalinos. (Foto: Archivo)

Durante cada jornada se dará protagonismo a los platillos tradicionales que identifican a cada sector y comunidad, así como al ambiente cálido y cercano que caracteriza a estos centros de abasto.

La propuesta también busca incentivar las compras dentro de los mercados y fortalecer el trabajo conjunto con los comerciantes para conservar sus espacios en óptimas condiciones.

El alcalde Ricardo Quiñónez participó en una edición de Sabores de Mercado. (Cortesía Municipalidad de Guatemala)

"El corazón de nuestras zonas son los mercados; aquí se siente la tradición, la convivencia y el espíritu emprendedor de nuestra gente", expresó el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, durante el lanzamiento del programa.

El programa apoya la economía de los mercados. (Foto: Archivo)

Sabores de Mercado recorrerá los 38 mercados distribuidos en las diferentes zonas de la ciudad, como parte de las acciones municipales para promover el desarrollo y la modernización de la infraestructura, sin perder de vista la esencia y tradiciones de la capital.