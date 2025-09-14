¡Histórico! Léster Martínez mantiene su invicto en un duelo titánico

-

Léster mantuvo su invicto en un empate explosivo contra Christian Mbilli por el título Interino Súpermediano WBC. Descubre los detalles de esta épica batalla.

Léster Martínez mantuvo su invicto, aunque la victoria se le resistió ante Christian Mbilli, en la disputa por el título Interino Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, sus siglas en inglés), que se resolvió con un empate por decisión dividida.

Esta es la cara de un tipo que se acaba de ganar el respeto de América entera.



Si tienes una imagen de Léster Martínez con su icónica trenza, guárdala bien porque probablemente hoy sea la última vez que la lleve, el Padawan ha pasado a Jedi.



ORGULLO GUATEMALTECO

Con dos pugilistas acostumbrados a buscar la victoria por vía del nocaut, no fue de extrañar que ambos salieran rápido al intercambio de golpes, pero el nacionalizado francés supo marcar el ritmo inicial del combate, estando siempre pegado al guatemalteco para limitar los golpes de largo alcance.

Léster estuvo continuamente empujando a Mbilli para marcar distancia, tarea que su rival le complicó de principio a fin. En el tercer asalto, Martínez tambaleó luego de recibir una ráfaga de golpes, aunque supo reponerse para alargar todo hasta la última instancia.

LÉSTER DIO GUERRA, PERO...



LÉSTER DIO GUERRA, PERO...

En una dura batalla hasta el cansancio, el chapín Léster Martínez empató por decisión dividida ante el franco canadiense Christian Mbilli, esta noche en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, como parte de la velada que cierra con la pelea estelar…

El quinto, sexto y séptimo round sirvieron para que nuestro campeón también pudiera marcar el control de una pelea cerradísima ante el franco-canadiense, siempre buscando conectar en el rostro.

La batalla cerró con broche de oro, con ambos contrincantes mostrando sus mejores golpes. Tal fue la igualdad, que los jueces no pudieron dictaminar a un vencedor, como parte de las peleas estelares de la velada boxística que coronarán Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford.