Empezarán audiencias para analizar el Presupuesto 2026

-

La Comisión de Finanzas del Congreso escuchará los argumentos del Gobierno y tomará en cuenta la opinión de distintas organizaciones sobre el proyecto de presupuesto nacional.

OTRAS NOTICIAS: Diputados estarían vinculados en el pulso político de la Corte Suprema de Justicia

Con una citación al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, arrancarían la próxima semana las audiencias para analizar el proyecto de Presupuesto General de la Nación que presentó el Ejecutivo para el próximo año.

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, indicó que se dará "el espacio al ministro para que explique toda la visión que tiene, los criterios que utilizó y lo que busca hacer" con el plan de gastos planteado.

A decir del diputado, en esa primera reunión no solo se abordarán las proyecciones para 2026, sino que también se cuestionará sobre la ejecución que se ha hecho en el presente ejercicio fiscal.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, deberá detallar cada uno de los rubros que componen la propuesta de Presupuesto 2026. (Foto: Minfin)

Así serán las audiencias

Una vez celebrada esa junta, se tiene previsto realizar audiencias tres días a la semana, para escuchar a ministerios, oenegés y otras entidades que reciben fondos estatales.

El propósito sería conocer los avances de la ejecución presupuestaria de este año y los logros obtenidos por cada dependencia, así como los proyectos y programas que se busca poner en marcha en 2026. Además, se tomarían en cuenta las opiniones de organizaciones expertas en temas económicos y fiscales.

De acuerdo con Estrada, la intención sería culminar en la primera semana de octubre con ese ejercicio, para después elaborar el dictamen correspondiente.

Según la Ley Orgánica del Presupuesto, el Legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el nuevo plan de gastos de la nación. De no ser así, quedarían vigentes los montos que rigieron durante este año.

22 de septiembre comenzarían las audiencias con ministerios, para conocer sus solicitudes de fondos para el próximo año.

Lo que pide el Gobierno

La iniciativa de ley que contiene el Presupuesto General de la Nación para 2026 se encuentra en el Congreso de la República desde el pasado 1 de septiembre y esta semana fue remitida a la Comisión de Finanzas para su respectivo estudio.

En el documento se plantea un techo de gastos de Q163,783.4 millones, financiados con Q119,762.8 millones procedentes de la recaudación de impuestos. También se contemplan Q27,598.9 millones en colocación de bonos del Tesoro y Q5,915.9 millones en préstamos en el extranjero.

El dinero que se solicita se usaría de la siguiente manera, según el texto que ahora está en manos de la citada sala legislativa: