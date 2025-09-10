Diputados estarían vinculados en el pulso político de la Corte Suprema de Justicia

-

Los pulsos políticos en el Congreso y la CSJ se han intensificado, y estarían vinculados con las elecciones que se vienen en 2026.

OTRAS NOTICIAS: Las fuerzas se recomponen en el Congreso y la oposición gana terreno

El surgimiento de una nueva alianza en el Congreso, en la cual Allan Rodríguez se ha visto fortalecido, tendría una vinculación con los recientes movimientos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Así lo manifestaron diputados de diferentes bancadas y lo han advertido algunos analistas, quienes recordaron que también hay un reacomodo de fuerzas en la última de estas instancias, de cara a la elección de su próximo presidente.

Hasta ahora, al grupo mayoritario de magistrados en la CSJ se le relaciona con operadores políticos ya conocidos, incluidos Rodríguez, quien pertenece a Vamos; Felipe Alejos, de TODOS; Carlos López Girón, de Valor, y Luis Aguirre, de Cabal, aunque cada uno con intereses diferentes.

De los 13 togados que fungen como titulares, 9 estarían aliados, según fuentes a lo interno del Organismo Judicial (OJ), y de entre ellos se espera el surgimiento del sucesor de Teódulo Cifuentes, actual presidente de la Corte.

Tal grupo estaría integrado de la siguiente manera:

Gustavo Morales Duarte

Carlos Ramiro Contreras

Clemen Juárez

Jenny Alvarado

Teódulo Cifuentes

Luis Corado

Igmaín Galicia

Claudia Paredes

Flor de María García

García fue la última en sumarse y con ello se garantizaría la mayoría absoluta necesaria para tomar las decisiones que requieran votación.

De hecho, fue por medio de ese mecanismo que se logró la polémica designación de magistrados para las cuatro salas de apelaciones recién creadas para El Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y Coatepeque, Quetzaltenango.

Los nueve togados en mención votaron en la misma línea y obviaron un proceso que, de acuerdo con expertos, tenía que pasar por el Congreso de la República.

Resaltados, los nueve magistrados que tendrían el control de la CSJ, por ser mayoría y tener los votos necesarios para cualquier decisión a tomar. (Foto: Congreso)

Vinculados con congresistas

Un tema que no ha pasado inadvertido es la relación que tendrían varios de estos magistrados con diputados del Congreso, quienes los habrían "apadrinado" para llegar a la CSJ, mediante los cabildeos respectivos.

Desde octubre del año pasado, cuando se eligió la actual magistratura, parlamentarios confirmaron que sus colegas impulsaron y lograron votos para la designación de Carlos Ramiro Contreras, Teódulo Cifuentes, Luis Mauricio Corado y Claudia Paredes.

Ahora, el nombre de esta última ha cobrado relevancia, pues a lo interno del OJ y en el Congreso se le menciona como posible candidata a la presidencia de la CSJ.

Su principal aliado sería Allan Rodríguez, pero también contaría con el apoyo de Felipe Alejos y Carlos López Girón, así como del magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) Néster Vásquez, quienes "tienen a sus propios representantes entre los magistrados", según fuentes que pidieron el anonimato.

Soy 502 intentó obtener la versión de estos actores, pero ninguno respondió a las llamadas.

La magistrada Claudia Paredes actualmente funge como presidenta de la Cámara Civil de la CSJ y buscaría presidir el OJ. (Foto: Congreso)

¿Por qué es importante?

El reacomodo de fuerzas en la CSJ se da cuando falta poco más de un mes para que ocurra el relevo en la presidencia de esa instancia, lo cual deberá ocurrir el próximo 13 de octubre.

En cuanto a la trascendencia de este cambio, tanto diputados como analistas coincidieron en el "peso" que tendrá el magistrado electo, puesto que también presidirá la comisión de postulación que seleccionará a los candidatos para el puesto de fiscal general, un proceso previsto para 2026.

"Los intereses a los cuales responda cada uno de los integrantes de la postuladora, empezando por el presidente, serán determinantes para la elección del nuevo jefe del Ministerio Público", dijo Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

Uno de los procesos en los que se prevé injerencia del nuevo presidente de la CSJ, es en la elección del próximo jefe del MP. (Foto: Archivo/Soy502)

Irían por la CC y el TSE

En la misma línea se pronunció Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), quien añadió que en la elección del presidente de la CSJ "siempre hay actores de todo tipo y negociaciones, incluso, espurias, por los intereses que hay en juego".

A criterio de Quezada, "una de las cartas que podrían estarse jugando es que, incluso, de entre los magistrados (de la CSJ) salga un candidato a fiscal general o que se busque de ahí nombrar a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad". El profesional recordó que ambos procesos ocurrirán el próximo año.

En enero también se tendrá que instalar la comisión de postulación que nominará a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y ahí "los mismos operadores políticos que ahora suenan buscarán tener injerencia", manifestó Ibarra.

La entrevistada remarcó que "todo está amarrado", y coincidió así con diputados de bancadas que ahora están con la alianza que lidera Rodríguez.

El diputado Allan Rodríguez se menciona como uno de los operadores con mayor fuerza en la CSJ en estos momentos. (Foto: Archivo/Soy502)

También las Cámaras

Estos últimos hablaron, además, del interés que tendrían Carlos López Girón y Allan Rodríguez en colocar a magistrados afines en las Cámaras Penal y de Amparos y Antejuicios, respectivamente.

Asimismo, mencionaron la injerencia de Roberto López Villatoro, alias "Rey del Tenis", en las negociaciones por la Cámara Civil.

Tales movimientos se deberían a que el próximo 13 de octubre, cuando se releve al actual presidente de la CSJ, habrá cambios también en la presidencia de tales instancias.

13 de octubre es la fecha en que se relevará al presidente de la CSJ y a los presidentes de las Cámaras.

Por otro lado, tanto analistas como fuentes del OJ, hicieron ver que "parte de las negociaciones se complementan con los nombramientos en las salas de apelaciones que se crearon recientemente y las que se oficializarán en las próximas semanas".

De acuerdo con la información proporcionada, "la idea es poner a aliados en esos puestos, pasándolos de magistrados suplentes a titulares", como ya ocurrió anteriormente.

Cabe destacar que la CC deberá decidir si hubo una anomalía en ese proceso, que, según un grupo de abogados, debió elevarse al Congreso de la República y someterse a votación en el pleno.