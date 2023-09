Emprendedores le apuestan a una mayor inversión inicial para sus negocios

-

Los emprendedores incrementan el monto con el que inician sus negocios, destaca reciente informa

Tradicionalmente, la tendencia en Guatemala ha sido que los emprendedores inician un negocio con una inversión promedio de Q 5 mil o menos. Sin embargo, esto está cambiando, pues hay un grupo socioeconómico que le apuesta a una mayor inversión.

De acuerdo con el décimo tercer Reporte Nacional de Emprendimiento para Guatemala (Monitor Global de Emprendimiento, GEM), presentado por el Centro de Emprendimiento Kirzner, ha incrementado el monto inicial para emprender un negocio.

El 21.2% de los emprendedores en su fase temprana inician con una inversión de entre Q 10 mil a Q 25 mil. Mientras que el 11% se anima a hacer una inyección monetaria inicial de entre Q 25 mil a Q 50 mil.

En cuanto a los emprendimientos ya establecidos (que operan desde hace tres años), se marca un panorama similar. El 20.8% ha realizado una inversión inicial de entre Q 10 mil a Q 25 mil, y el 11.8% le ha aportado a arrancar un negocio con una inversión de entre Q 25 mil a Q 50 mil.

Entre la principal teoría de porqué se observa este fenómeno es debido a que hay emprendedores que se encuentran en el grupo socioeconómico de ingresos medios, lo que les permite más flexibilidad a la hora de iniciar un negocio.

En 2021 la inversión inicial para emprender era de Q 5 mil. (Foto: GEM)

Además, el informe refiere que cuando los negocios han operado por más de tres años y medio, se convierten en emprendimientos establecidos. Estos tienden a involucrarse en actividades económicas que agregan más valor, de mayor tamaño, con un mayor número de empleados (el 54.6 % genera por lo menos un empleo) y una mayor proporción de formalización (el 50 %). Por eso, lo que se busca es generar condiciones para que el entorno sea propicio para la sobrevivencia de los negocios en el largo plazo.

En comparación al año 2021, se redujo el porcentaje de emprendedores que inician negocios con Q 5 mil, ya que del 29% bajo a 27% los que se encuentran en fase temprana y a 23% los negocios establecidos.

Infraestructura deficiente, una gran limitante

Si bien la violencia provoca pérdidas en los emprendimientos, uno de los factores que frenan el crecimiento de los negocios son las deficientes condiciones de la infraestructura.

El estudio revela que los emprendimientos tienen un radio de cobertura muy pequeño. Esto debido a que se dificulta expandir el negocio al no contar con carreteras y puertos en mejor estado.

El 37% de los emprendedores tienen su cartera de clientes en la misma comunidad, aldea o pueblo donde viven. Mientras que el el 33% cuenta con clientes en el municipio donde residen.

Solo el 9.8% posee clientes en todo el territorio nacional y apenas el 0.7% de los emprendedores logra contar con clientes en el exterior.

Una infraestructura resulta limitante para el crecimiento de los negocios. (Foto: GEM)

En líneas generales, de todo el conjunto de emprendedores, es el 72.6 % atiende clientes que se ubican en la comunidad o municipio en donde vive el emprendedor. También se destaca que 7 de cada 10 negocios pertenecen al sector económico del consumo (74 %).

El estudio muestra que el 70.7 % de los emprendimientos en fases tempranas opera de manera informal, pero a medida que los negocios superan los 3.5 años de operación la tasa de informalidad se reduce al 50 % .

Dentro de las principales razones, que mencionan los emprendedores, por las que no se formalizan se encuentran: no ver el beneficio de hacerlo ( 63.4 % ), lo caro que es operar formalmente ( 15.1 % ) y no saber cómo hacerlo ( 11.2 % ).

Los resultados analizados en el ciclo 2022-2023 se obtuvieron luego de implementar una metodología estandarizada aplicada en 49 países alrededor del mundo, con los cuales es posible realizar comparaciones, explica el Centro de Emprendimiento Kirzner.