Empresa 1xBet inicia labores en Guatemala

En mayo de 2025, la empresa mundial de apuestas 1xBet confirmó el cumplimiento de todas las normas y reglamentos establecidos por el gobierno e inició oficialmente su labor en Guatemala.
La empresa está registrada en la Unión Europea y posee una licencia internacional obtenida en Curaçao, un centro de certificación mundial clave para la industria del juego. En Guatemala, la marca opera bajo una licencia digital con el número de registro 2025-40.
1xBet ofrece una amplia gama de eventos deportivos, incluidos grandes torneos internacionales y competiciones locales, así como una gran variedad de tragamonedas y juegos en línea.
La lista de socios de 1xBet incluye al FC Barcelona, el París Saint-Germain, el LOSC Lille, la Serie A italiana, la FIBA, el Volleyball World, la ESL y otras marcas u organizaciones deportivas.
Los embajadores de la marca son conocidos deportistas y representantes de la industria del entretenimiento, entre ellos el destacado portero Guillermo Ochoa y el miembro del Salón de la Fama de la UFC José Aldo.