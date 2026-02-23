Caída de rama de árbol provoca explosión con tendido eléctrico en Villa Nueva

El paso vehicular ha quedo obstaculizado debido a la rama de grandes dimensiones que cayó sobre la cinta asfáltica.
Una rama de un árbol de grandes dimensiones se desplomó debido a los fuertes vientos que se registran en la "bajada de La Cruz" hacia la 1a. calle y 1a. avenida de la zona 1 de Villa Nueva.
Este rama inicialmente cayó sobre el tendido eléctrico y provocó un cortocircuito y daños materiales en el poste.
Posteriormente, se escuchó una explosión y la rama terminó sobre la cinta asfáltica, en donde ha quedado obstaculizada la circulación vehicular del sector.
Bomberos se han hecho presentes ante un posible incendio en el lugar tras la explosión, según indicó Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.