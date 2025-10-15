IUNGO se lleva el Galardón a Exportador del Año 2025

-

En la edición del Galardón Nacional a la Exportación de este 2025 participaron más de 40 empresas y solo 11 quedaron como finalistas.

Con más de 50 años de trayectoria y tener más de un millar de empleados, la empresa Controles Gerenciales IUNGO, obtuvo el Galardón Nacional a la Exportación 2025 en una gala en la que se premió a lo mejor de la exportación nacional.

Premios por categorías

Autoridades y directores del sector público y privado reunidos en el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex), aliados de la cooperación, academia, medios de comunicación y sociedad civil, se realizó la entrega del Galardón Nacional a la Exportación, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

En esta gala se reconoció a nivel nacional a lo mejor de seis sectores estratégicos: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios, Contact Center & BPO, Manufacturas y Vestuario y textiles.

"En términos generales, se define a un país exportador, cuando el 30% de su PIB es aportado por este sector, actualmente en Guatemala la exportación solo es el 17%. Nos genera tensión ver la brecha que aún tenemos para cumplir esa misión. Por ello hemos diseñado una nueva Estrategia al 2035. Nos vamos a enfocar en temas que nos ayudarán a mover más rápido la aguja de las exportaciones, Hasta alcanzar en 2035, 35 mil millones de dólares en exportación de bienes y servicios, porque Siempre podemos hacerlo mejor", aseguró el presidente de Agexport, Francisco Ralda.

Estas fueron las empresas premiadas:

Categoría: Agrícola, Acuicultura y Pesca:

Agroindustrias Sucesso

Esta empresa nació en Guatemala en 2004 con la misión de devolver a la tierra su equilibrio natural. Desde el corazón de la agricultura, produce microorganismos benéficos que regeneran los suelos, protegen el medio ambiente y mejoran la productividad de los cultivos. Sus productos llegan a Estados Unidos, México, Belice, Honduras y El Salvador, con expansión hacia Centroamérica y el Caribe.

Agricultura con ciencia y conciencia.

Categoría: Servicios y Contact Center & BPO:

Controles Gerenciales, IUNGO

IUNGO ha recorrido un camino de más de 50 años, pasando de ser un pequeño departamento contable a un socio estratégico que impulsa el crecimiento empresarial. Hoy, desde Guatemala, cuenta con más de mil colaboradores. Que exportan soluciones de tecnología, confianza e innovación a Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos e India.

Innovación que trasciende fronteras.

Categoría: Manufacturas, Vestuario y Textiles:

NOVAFILM

Industrias Novafilm, fundada en 2012, se ha consolidado como la fábrica más grande y tecnificada de Centroamérica y el Caribe en la industria del embalaje, con una capacidad de producción superior a las 2 mil toneladas mensuales. Exporta a países como Centro America República Dominicana, Jamaica, Estados Unidos, Canadá y Belice.

Tecnología, sostenibilidad e impacto global.

Tres galardones más

Durante la gala, Agexport entregó tres reconocimientos a la exportación a estas empresas:

PYME Exportadora:

Boquitas S.A.

Produce nachos y salsas tipo mexicanas, inició en 2024 con envíos a El Salvador y Costa Rica. Motivados por su visión de ofrecer productos de alta calidad, hoy cuentan con una planta especializada en la producción de nachos, con más de 20 diferentes presentaciones, convirtiéndose en un referente a nivel Centroamericano en la categoría de snacks. Además, la empresa garantiza el cumplimiento de estándares de calidad en alimentos y de normativas regionales en la cadena de suministro.

Mujer exportadora

Además, Agexport y su Comité de Mujeres Exportadoras reconoció a Ingrid Gamboa de Cordón con el galardón :"Mujer Exportadora 2025".

Entidad de apoyo

Además, se reconoció a la entidad que ha apoyado el crecimiento y desarrollo del sector exportador de Guatemala. Este año, el galardón fue para el Banco de Guatemala.

Este reconocimiento lo recibe por innovar en el diseño de una metodología técnica para construir el Índice de Condiciones de Competitividad de la Actividad Exportadora (ICOEX), así como por la metodología aplicada para proveer de estadísticas al sector de servicios.

"Démonos un espacio para asombrarnos, para celebrar a las empresas que, como verdaderos magos del desarrollo, han logrado transformar los obstáculos en oportunidades, con el ingenio de la innovación, la varita de la transformación digital y el poder de la sostenibilidad, han convertido los desafíos en actos extraordinarios que nos marcan el camino hacia el futuro", concluyó en su discurso, el Presidente de Agexport.

Así fueron electas

