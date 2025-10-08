Siete razones de peso para que Guatemala esté en el mapa de inversiones mundiales

-

Guatemala se perfila como un destino estratégico para el capital extranjero. Su ubicación geográfica, el dinamismo de su mercado interno y las oportunidades en sectores clave ofrecen un escenario en donde la inversión encuentra condiciones favorables para crecer y generar desarrollo.

En medio de una coyuntura mundial que pone al país en un plano privilegiado, Guatemala ofrece siete razones que sintetizan los elementos que explican por qué el país ha ganado relevancia en la región como un destino confiable para la Inversión Extranjera Directa (IED) y con ello, preparándose a dar un salto estructural productivo para generar más empleos, reducir la pobreza y mejorar el desarrollo económico y social de sus habitantes.

De esa cuenta, y de acuerdo con Juan Esteban Sánchez, director ejecutivo de Invest Guatemala, el atractivo tiene como fundamento: un entorno macroeconómico favorable para inversiones a largo plazo, mano de obra joven y calificada; matriz energética diversificada y compromiso con la sostenibilidad; marco jurídico estable y de bajo riesgo; ubicación estratégica, en el corazón logístico de América; zonas económicas especiales e incentivos atractivos, así como Seguridad y calidad de vida.

Primera razón

Guatemala ofrece un entorno macroeconómico estable para la planificación a largo plazo, con un crecimiento promedio de 3.6% en la última década, tipo de cambio en torno a Q7.7 por US$1 en los últimos 20 años, inflación de 1.7% en 2024 y deuda pública de 27.3% del PIB. A ello se suma una calificación de riesgo país positiva (BB de Fitch y S&P, y Ba1 de Moody's), que fortalece la confianza de los inversionistas.

(Foto: Archivo/Soy502)

Segunda razón

Con 18.1 millones de habitantes y una edad promedio de 26 años, Guatemala posee un bono demográfico importante: 11.8 millones en edad de trabajar, de los cuales 6.4 millones son mujeres. El país destaca por la productividad, lealtad y baja rotación de su fuerza laboral, cualidades reforzadas por el Intecap, referente regional en capacitación técnica e innovación, que ofrece formación en áreas como soldadura, pintura, manejo de maquinaria, electrónica y programación, incluso con herramientas de realidad virtual.

Por aparte, los inversionistas valoran la productividad, la baja rotación laboral y la lealtad de los trabajadores guatemaltecos, factores que se traducen en estabilidad y competitividad.

Cada año se gradúan más de 23 mil profesionales y 11 mil técnicos, lo que alimenta un tejido empresarial dinámico y un ecosistema de becas orientado a las demandas de la industria.

(Foto: Archivo/Soy502)

Tercera razón

Guatemala ofrece un marco sólido para energías renovables, con incentivos fiscales de hasta 10 años y un mercado eléctrico privado que permite tarifas competitivas y contratos directos. La capacidad instalada (3,400 MW) supera la demanda (2,000 MW), garantizando suministro para industrias de alto consumo, mientras que el 65% de la generación proviene de fuentes renovables. Con abundantes recursos naturales y normativa favorable, el país se consolida como un destino estable y sostenible para nuevas inversiones".

(Foto: Shutterstock)

Cuarta razón: ubicación estratégica

Guatemala goza de una ubicación estratégica con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico y conexión regional a un mercado de 50 millones de habitantes, con tiempos de tránsito de 4 a 6 días. Sus 15 acuerdos de libre comercio dan acceso sin el pago de aranceles más de 1,500 millones de consumidores, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea. A solo tres horas de vuelo de las principales ciudades norteamericanas, el país se posiciona como un socio relevante para el nearshoring y la integración en cadenas globales de valor.

(Foto: Empresa Portuaria Quetzal)

Quinta razón

Con más de 50 años de experiencia en zonas francas y parques industriales, Guatemala ofrece incentivos fiscales como exoneración de aranceles, IVA e ISR por 10 años, además de infraestructura de primer nivel que reduce costos y acelera la instalación de empresas. El país cuenta con más de 3.5 millones de m² en parques industriales, que se convierten en ecosistemas que impulsan un crecimiento económico sostenible.

(Foto: Sinergy Industrial Park)

Sexta razón

Guatemala garantiza seguridad jurídica con normas claras que equiparan la inversión extranjera y nacional, reconocen la libertad de comercio e industria y permiten libre negociación de divisas. El marco legal favorece la participación plena en sociedades y brinda estabilidad a los negocios. Además, el gobierno impulsa la automatización y simplificación de trámites para reducir burocracia y corrupción, fortaleciendo la confianza de los inversionistas".

(Foto: Archivo/Soy502)

Séptima razón: el capital humano y la calidad de vida

El mayor activo de Guatemala es su gente: emprendedora, asociativa y con capacidad para asumir riesgos. El país combina calidad de vida con diversidad cultural y natural, clima agradable, servicios de salud y educación, y costos de renta 70% más bajos que en EE. UU. Su tasa de homicidios (16.4 por cada 100,000) es inferior al promedio regional, lo que refuerza su seguridad. Con 37 volcanes, 3 mil sitios arqueológicos y paisajes únicos. Lo anterior contribuye a que muchos inversionistas, después de conocer el país, decidan quedarse a vivir.

(Foto: Shutterstock)

Punto de agenda

Álvaro González-Ricci, presidente del Banco de Guatemala, afirma que la IED es algo que ha estado en agenda de todos los sectores productivos desde hace cinco o seis años, identificando las diferentes oportunidades para crecer en este rubro.

El ejecutivo de la Banca Central recordó que para 2025 se proyectan US$1,865 millones en IED, mientras que para 2026 serán US$2,015 millones, sin olvidar que en 2020 este rubro apenas alcanzaba los US$940 millones. Lo anterior indica que la IED ha crecido en forma agresiva, aunque insuficiente, especialmente si Guatemala se compara con países como República Dominicana o Costa Rica, que están en alrededor de entre US$4,300 millones y US$4,500 millones.