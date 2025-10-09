Enade 2025: Destacan retos y oportunidades para la atracción de inversión extranjera

-

El fortalecimiento de la infraestructura portuaria y la red vial, se planteó en el Enade 2025 como un eje fundamental para mejorar la competitividad de Guatemala.

Con el tema de la atracción de inversión extranjera directa en el centro de las discusiones, este jueves 9 de octubre se celebra la décimo novena edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, Enade 2025.

La actividad organizada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), reunió a representantes del Gobierno, sector empresarial y del Organismo Legislativo, así como empresarios extranjeros, entre otros invitados, quienes destacaron el potencial del país para generar nuevos negocios.

En ese marco, se destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura portuaria, aeroportuaria y de la red vial en general, agilización de trámites y aprobación de leyes que brinden incentivos fiscales a empresas que se establezcan en el territorio nacional, por mencionar algunos aspectos.

Representantes de diversos sectores se dieron cita al Enade 2025. (Foto: Wilder López/Soy502)

Destacan mejoramiento de condiciones

En una de las actividades programadas, se desarrolló un panel en el cual se abordaron los retos que tiene Guatemala para mejorar la atracción de inversiones y no de los participantes fue el presidente del Congreso, Nery Ramos.

El parlamentario se refirió a dos iniciativas que están en estudio actualmente y buscan crear una ley general del sistema portuario. En su opinión, la creación de esa normativa es trascendental para impulsar la competitividad del país. Según dijo, varias bancadas han coincidido en la importancia de aprobar una legilación de esa naturaleza.

Entretanto, la viceministra de Economía, Valeria Prado, habló sobre los esfuerzos para lograr la digitalización del Gobierno. Se pretende simplificar los trámites y eliminar el papel para dar agilidad a los negocios, mencionó.

La viceministra Valeria Prado se refirió a las acciones que se implementan desde el Gobierno para agilizar trámites. (Foto: Wilder López/Soy502)

Jessica Bedoya, fundadora de Lara Fund, valoró tales argumentos, pero hizo hincapié en la necesidad de "establecer puentes entre la retórica política y la realidad".

En opinión de la empresaria, para atraer inversión extranjera a Guatemala se deben presentar "proyectos concretos a los inversores, con transacciones reales, donde se puedan ver de manera concreta los retornos y ganancias, y donde los socios y contrapartes sean serios".

Los retos para atraer inversión extranjera a Guatemala se discutieron desde diferentes aristas, en el Enade 2025. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las propuestas del empresariado

Al inicio del encuentro, el sector empresarial organizado planteó cinco propuestas que considera esenciales para mejorar las inversiones extranjeras. Este es el detalle:

Ejecutar con urgencia, eficiencia y transparencia, con énfasis en la red vial.

Acelerar la facilitación de trámites para brindar certeza y reducir costos.

Revisar las condiciones del mercado laboral, con énfasis en el salario mínimo, con una discusión "técnica y acorde a la realidad".

Transformar el presupuesto nacional, priorizando el balance fiscal, transparencia y priorización de la inversión.