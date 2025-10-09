La 19° ENADE destaca inversión y desarrollo

-

Durante los últimos cinco años, Guatemala ha registrado un incremento en la atracción de Inversión Extranjera Directa y se espera que en 2026, la cifra supere los US$2 mil millones.

Bajo el lema "Estamos en Todo", la decimonovena edición del Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2025, deja entrever que los protagonistas del desarrollo económico, a partir de la Inversión Extranjera Directa (IED), son todos los guatemaltecos

Desde la visión de Juan Esteban Sánchez, director ejecutivo de Invest Guatemala, "los protagonistas son todos, pero especialmente quienes están a cargo de la estrategia de atracción de inversión en el país". En el caso de Guatemala, puede ser tanto el sector público como el privado.

Del lado del sector público encontramos al Ministerio de Economía quienes fomentan proyectos a través de la Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera, también la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), que promueve proyectos de infraestructura a través de alianzas público-privadas (APP), para lo cual gestiona iniciativas para el desarrollo en áreas como carreteras, puertos, aeropuertos, energía y edificaciones públicas.

7.4 millones es la Población Económicamente Activa de Guatemala Instituto Nacional de Estadística

Otro protagonista importante del sector público es el Banco de Guatemala (Banguat), cuyo trabajo es clave para mantener la estabilidad macroeconómica y dar pautas para avanzar hacia el grado de inversión, en tanto que el Ministerio de Trabajo juega un papel preponderante para formar el talento humano que las empresas requieren.

De acuerdo con Sánchez, en el sector privado también hay un protagonismo indispensable. "Una primera faceta es que el empresario guatemalteco actúa como socio aliado de las nuevas inversiones que llegan al país. Las comunidades, por ejemplo, que están vinculadas con proyectos de electrificación pueden, en un momento dado, ser protagonistas para efectos de que la inversión pueda avanzar y generar beneficios para ellas mismas. Además, el sector privado puede contribuir mediante inversiones en salud y educación que fortalezcan el capital humano que Guatemala necesita", recalcó.

Sectores con mayor impacto

De acuerdo con datos de Invest Guatemala se han identificado los siguientes sectores de mayor potencial:

Industria de autopartes

La llegada de Yazaki generó un impacto importante y está atrayendo talento especializado en industrias relacionadas con la fabricación de otros componentes automotrices, electrodomésticos y electrónicos. También se podría generar interés de parte de inversionistas para elaborar partes para maquinaria liviana e, incluso, se abre la puerta para tecnología más sofisticada como semiconductores y para paneles solares.

Envases y empaques

Productos sanitarios, cosméticos, cuidado del hogar, cuidado personal, incluso más que farmacéutico, en este último se trabaja una regulación constante.

Productos sanitarios, cosméticos y de cuidado personal

Este producto se apoya en una cadena productiva que abarca materias primas, fragancias, cosméticos terminados, higiene y desinfectantes. Se ha convertido en uno de los sectores con gran potencial de corto y mediano plazo. Las estrategias de fortalecimiento del sector incluyen certificaciones, Buenas Prácticas de Manufactura, innovación en empaque, sostenibilidad, ingredientes naturales y más.

Sistema moda (vestuario y textil)

Un sector consolidado en el país que puede seguir expandiéndose como hub regional. Representa alrededor del 14.1 % del total de las exportaciones guatemaltecas, y aporta cerca del 8.9 % del PIB nacional.

Tecnologías e innovación

En particular servicios ITO y BPO, donde el país exporta cada vez más servicios a Estados Unidos y Europa.

Competitividad e infraestructura

Con énfasis en energía, transporte, movilidad y alianzas público-privadas para puertos, carreteras y aeropuertos.

Inversión focalizada

Según el director de Invest Guatemala, "la estrategia de la agencia nacional de promoción de inversión se adapta a la evolución de la demanda y de la geopolítica, sin improvisaciones". Por ejemplo, ante los cambios arancelarios en Estados Unidos, Guatemala podría posicionarse como destino de nearshoring, atrayendo industrias que busquen cercanía y ventajas arancelarias. Otro ejemplo podría ser, que la inversión se oriente hacia departamentos y municipios, según sus condiciones específicas.

El desafío, según los organizadores de ENADE 2025, es mantener una visión de país donde la atracción de inversión extranjera se traduzca en bienestar tangible para todos los guatemaltecos que sea un motor de empleo, innovación y desarrollo sostenible que impulse a Guatemala hacia un futuro más competitivo.

Evolución de la inversión

En los últimos 5 años, Guatemala ha registrado un incremento positivo en la atracción de Inversión Extranjera Directa. El Banco de Guatemala proyecta que, para el 2026, el país supere los US$2 mil millones en inversiones.

Monto IED

Año - Total

2020 - 935

2021 - 1,252

2022 - 1,452

2023 - 1,611

2024 - 1,694

2025 (p) 1,815

Fuente: Invest Guatemala (datos en millones de dólares)

La Enade para este 2025

La décimo novena edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) será este jueves 9 de octubre, en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, iniciando a las 14:00 horas. Contará con la participación de Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana. Presidente de ese país durante tres períodos, reconocido a nivel internacional y miembro activo de foros internacionales.

Además, participará Pippa Malmgren, economista, asesora geopolítica y experta en tecnología. Para más información de cómo asistir al evento puede ingresar a https://ticketasa.gt