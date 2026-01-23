Encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. llega a Guatemala

-

El diplomático llegó al país representando al mandatario estadounidense.

John M. Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, llegó al país representando al presidente estadounidense Donald Trump.

"Es un privilegio regresar a Guatemala después de 20 años para representar al presidente Donald Trump y servir nuevamente en un país al que aprecio profundamente, fortaleciendo una relación basada en la cooperación, el respeto y los valores compartidos", dijo.

Según el diplomático, una de sus labores es defender los intereses de su país que benefician a Guatemala.

Asimismo, aseguró que las drogas y la violencia no cruzarán su frontera ni la de Guatemala.

"Apoyamos al gobierno del presidente Arévalo y vamos a continuar trabajando de manera directa y práctica. Juntemos resultados positivos. Nuestra prioridad absoluta es detener la migración ilegal", reafirmó.

Barrett trabajó en Washington D. C. como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre EE. UU. y Filipinas.

Su trayectoria incluye misiones en China, Afganistán y Guatemala.

Antes de incorporarse al Departamento de Estado, ocupó cargos en planificación estratégica y comercial de varias empresas.

Obtuvo su licenciatura en Middlebury College y una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania.