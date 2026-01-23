Fuga de reos: "El Soberbio", recapturado, insulta a jueza en plena audiencia (video)

Najarro Mejía se fugó de la cárcel Fraijanes II e integra el Barrio 18.
Milton Noel Najarro Mejía, alias "Dark" y/o "Soberbio", recapturado en Izabal el 23 de diciembre de 2025, estuvo presente en una audiencia realizada este viernes 23 de enero.
Durante la misma, el señalado se mostró agresivo y terminó insultado a la juzgadora que estaba a cargo.
Todo comenzó cuando la jueza, al ver que se negaba a responder, le pidió al director que ejecutara la orden.
Esto enfureció a Najarro, quien terminó insultándola.
El sindicado finalmente se rehusó a responder todo tipo de cuestionamientos.
La fuga de 20 reos
La fuga ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando el Sistema Penitenciario confirmó la evasión de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18, que permanecían recluidos en Fraijanes II.