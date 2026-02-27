Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. se reúne con presidenta de la CSJ

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que John Barrett, encargado de negocios, sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes.

Según dijo la sede diplomática, Barrett felicitó a Palencia por su reciente designación en el cargo.

Además, se indicó que conversaron sobre "la importancia de fortalecer la coordinación en la extradición de criminales requeridos por la justicia estadounidense, frenar el narcotráfico y contribuir a que Estados Unidos y el hemisferio sean más seguros".

Por último, señalaron que Estados Unidos valora el acercamiento y espera trabajar de cerca con Paredes para avanza en una agenda de prioridades compartidas.

Encargado de negocios de EE.UU. en reunión con la presidenta de la CSJ, Claudia Paredes. (Foto: Embajada de Estados Unidos)