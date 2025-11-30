El encendido de las velas de Adviento marca la cuenta regresiva para Navidad

La corona que reúne estas velas, por su forma circular, sin un inicio ni final, representa en la fe cristiana el amor de Dios.
Hoy, 30 de noviembre, siendo el cuarto domingo previo a Navidad, se marca el inicio del Adviento, cuya tradición católica consiste en tomar tiempo para reflexionar, sanar y llenarse de paz previo a recibir el nacimiento de Jesús.
El Arzobispado de Guatemala invita a que la encendida de las velas que acompañan esta tradición, esté llena de esperanza, ya que inicia la cuenta regresiva para Navidad.
- La primera semana, se enciende una vela violeta.
- La segunda semana, se enciende otra vela violeta, para que ambas comiencen a alumbrar esta corona.
- La tercera semana, una vela rosada iluminará junto a las dos previas.
- La cuarta semana, se prenden las cuatro velas.
Este tiempo es una oportunidad para perdonar, reconciliarse y mejorar como persona, que según la fe cristiana nos permite acercarnos a Dios.