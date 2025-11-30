Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El encendido de las velas de Adviento marca la cuenta regresiva para Navidad

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de noviembre de 2025, 10:44
Esta tradición prepara el corazón, espíritu y el alma para recibir la llegada del Niño Jesús. (Foto: Wilder López/Soy502)

Esta tradición prepara el corazón, espíritu y el alma para recibir la llegada del Niño Jesús. (Foto: Wilder López/Soy502)

La corona que reúne estas velas, por su forma circular, sin un inicio ni final, representa en la fe cristiana el amor de Dios.

PUEDE INTERESARTE: Aserrín, musgo y manzanillas: ¿cuánto cuesta armar un Nacimiento?

Hoy, 30 de noviembre, siendo el cuarto domingo previo a Navidad, se marca el inicio del Adviento, cuya tradición católica consiste en tomar tiempo para reflexionar, sanar y llenarse de paz previo a recibir el nacimiento de Jesús.

Simbólicamente, el Adviento es un tiempo de sanación. (Foto: Wilder López/Soy502)
Simbólicamente, el Adviento es un tiempo de sanación. (Foto: Wilder López/Soy502)

El Arzobispado de Guatemala invita a que la encendida de las velas que acompañan esta tradición, esté llena de esperanza, ya que inicia la cuenta regresiva para Navidad.

  • La primera semana, se enciende una vela violeta.
  • La segunda semana, se enciende otra vela violeta, para que ambas comiencen a alumbrar esta corona.
  • La tercera semana, una vela rosada iluminará junto a las dos previas.
  • La cuarta semana, se prenden las cuatro velas.

Este tiempo es una oportunidad para perdonar, reconciliarse y mejorar como persona, que según la fe cristiana nos permite acercarnos a Dios.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar