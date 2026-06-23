Encuentran a hombre fallecido y descubren que lo golpearon

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Residentes de una vivienda de la zona 3 capitalina localizaron a un hombre golpeado y tendido en la cinta asfáltica, por lo que llamaron a los bomberos.

Un hombre fue encontrado la madrugada de este 23 de junio, recostado en la puerta de una vivienda en la 13 calle "B" entre 4a y 5a avenida de la zona 3, el cual presentaba serios golpes en todo el cuerpo.

Los residentes de la vivienda alertaron a los Bomberos Voluntarios de la persona herida. Al llegar, los socorristas creyeron que se trataba de una persona bajo efectos del alcohol, pero al revisarlo observaron señales de violencia.

La víctima, que no fue identificada tenía manchas de sangre que se pudieron ver en la escena antes de que empezara a llover.

Los residentes de la vivienda escucharon un fuerte golpe en una de las puertas de su casa y al salir a ver localizaron a la víctima. (Foto: CVB)

Según las primeras líneas de investigación, la víctima caminó al menos una cuadra en busca de ayuda, logrando esconderse entre la pared de la vivienda y un vehículo, donde por la gravedad de las heridas falleció.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil que acordonaron la escena y luego que el Ministerio Público terminara de procesarla el cuerpo fue llevado a la morgue donde se espera que sea identificado y poder establecer las causas de la muerte.