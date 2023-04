El drama de Endrick, el "Pelé" de 16 años que el Madrid compró por una fortuna

El Real Madrid pagó alrededor de 40 millones de dólares por el jugador del Palmeiras que llegará al equipo español cuando cumpla 18 años.

Fue en diciembre de 2022 cuando el Real Madrid acordó el pago de casi 40 millones de dólares por Endrick, la joven promesa del fútbol quien con solo 16 años viste la camiseta del Palmeiras.

"La mayor negociación en la historia del fútbol brasileño", dijo Leila Pereira, presidente del club al que pertenece Endrick. Sin embargo, poco más de cuatro meses, esto ha causado problemas al futbolista.

En una reciente entrevista con GQ Brasil, el delantero reveló que desde entonces siente una presión por el alcance mediático que tuvo su fichaje en el Real Madrid.

Y es que en lo que va del año, el joven únicamente ha marcado un gol. Algo totalmente normal, pero que la prensa no le perdona ya que incluso lo han nombrado el "nuevo Pelé".

Endrick habló para la revista GQ Brasil. (Foto: Phantom Marca)

"Nadie deberían sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza. A veces me pregunto: ¿Por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea. 'Ah, es el nuevo Pelé'.

Hombre, nadie va a ser Pelé, es el Rey del Fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida. Siempre habrá gente para atacarme", expresó.

El deportista recalcó que no le molesta no marcar goles, pero serán las críticas imparables las que tendrá que soportar cada vez más ya que ahora hasta usar las redes sociales le incomoda, por el contenido sobre él que pueda encontrar.

"El fútbol es lo que quiero para mi vida. Necesito seguir trabajando, que es lo que me pide Abel Ferreira (entrenador del Palmeiras). Soy igual de adulto que el resto de mis compañeros de equipo", agregó.

En la firma de la negociación quedó claro que hasta que Endrick cumpla 18 años podrá unirse al equipo blanco. Por lo pronto seguirá defendiendo los colores del cuadro brasileño.

*Con información de Infobae y Marca